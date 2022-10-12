好想出國／秋冬疫情強碰流感？醫：做好「2件事」免煩惱
國門睽違3年終於要解封了！10/13防疫新制「0+7」將正式上路，且同步取消入境居家檢疫、解除旅遊業者禁團令，雖然看好悶壞了的旅遊業因國門開放有所復甦，不過目前時序正進入秋冬季，「流感」是否會因此捲土重來，甚至跟著新冠肺炎一起肆虐，也是民眾準備出國之前必須特別關注的重點。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，這2年國內防疫做得嚴謹，流感人數大幅減少，不過隨著「0+7」上路、開放旅遊後國人逐漸鬆懈，「流感有可能觸底反彈！」但若台灣人出國口罩都有持續戴好戴滿，估計流行也不會太嚴重。萬芳醫院感染科醫師李文生認為，全球專家都認同隨著防疫放寬，今年秋冬流感爆發是可見的結果，因此接種流感疫苗絕對是給自己多一分保護，對即將解封出國的國民更非常重要的事情。
蘇一峰指出，目前在新冠疫情的影響下，流感在台灣已經是被「逼到牆角」，近年感染人數已經是過去的1/4到1/5，主因就是台灣人口罩戴得很緊，而且民眾會有「搶不到新冠疫苗，那至少打一下流感疫苗」的心態。不過國門開放後，預期流感會有稍微回升的樣態，但不至於到大流行，「流感已經被打趴了，短時間內要站起來有一定難度。」而針對口罩令的解除，蘇一峰認為，就算現階段疫情狀況可以掌握，但難以確保變種病毒株入境，或搭配流感併發重症，他估計到年底還是不會完全解除口罩令，頂多在明年推出政策試試水溫。
而隨著公費流感疫苗逐步開放施打，李文生認為，以目前疫情狀況和即將開啟國門來說，如果符合衛福部接種流感疫苗資格的民眾，就應該儘早去施打，近日不少診所和大醫院的門診，都已經開始出現零星的流感個案，所以絕對不能掉以輕心。針對流感和新冠疫苗是否可同時接種問題，李文生指出，無論是第四代Novavax疫苗、莫德納次世代雙價疫苗，都可以混打，但要記得打在左右不同兩手；不少人詢問「剛確診能打流感疫苗嗎？」其實自行在家中抗原快篩陰性，且無特別症狀後，就可以施打了，接種流感疫苗對秋冬防疫一定有很大益處。
蘇一峰補充，流感和新冠肺炎「病毒」，本身的傳播力在伯仲之間，但流感卻沒辦法和新冠肺炎一樣用極快的速度傳播，主因在於90~95%的流感患者都會有發高燒的情況，不像新冠肺炎，時常出現所謂的「無症狀感染」，讓確診者在不自知的情況下把病毒向外傳播。此外，新冠肺炎病毒在體內存留時間可長達2~3週，但流感基本上1週就能清空；最後他再次強調，戴口罩、勤洗手是非常好的公衛措施，不只流感，臨床兒童的腸病毒等病毒性感染也都有顯著的減少，因此建議國人到國外還是將口罩戴好，不要到特定區域「入境隨俗」，反而危害到自身健康。