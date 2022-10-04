動手腳？林佳龍斥新北市府：說場地都被借、卻說不出誰借
林佳龍辦公室近來於新北市內要借造勢場地，卻疑似屢遭侯友宜市府動手腳，不少場地都無法借到，侯市府是否動用行政資源「卡龍」，受到各界高度關注。林佳龍今（4）日與同黨北基桃參選人舉行合體記者會後受訪指出，新北市政府的回應與自己所講的場地、時間都不同，而新北市政府資訊不透明，說場地被借走又不說是誰借的，所以自己才會說要請侯友宜幫幫忙。
林佳龍今日與同黨台北市長參選人陳時中、桃園市長參選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應合體，發布共同宣言，承諾未來4人當選，要成立2050年區域治理願景規畫委員會，並且期盼要有特別條例、特別預算基金，訴求「大首都圈區域治理、北北基桃共榮共好」。
會後，林佳龍接受媒體聯訪，談到侯市府持續卡造勢場地，他表示，板橋第一運動場前廣場是自己團隊本來要借的場地，從立法院長游錫堃2014年選新北市時就借不到了，現在自己也沒辦法借到，新北市政府稱被人家借走，但又不公開說明是甚麼單位借的，資訊不透明。
林佳龍也說，市府提到的第二運動場等等，都不是自己團隊的首選，自己也不是如市府所稱的，只單講選前之夜一天。新北市政府找理由不願意出借場地，所以自己才會說「請侯市長幫幫忙」，因為公務員或許會因為主政者有些顧慮，但城市透過選舉，讓選民有「知的權力」，這是政治人物的義務。