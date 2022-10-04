國民黨使輕軌延宕？藍綠為此爭吵不停

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高閔琳議員說，高雄市政府早於2018年7月11日舉辦記者會，公布輕軌路線北移美術館等規劃方案，然而，2018年12月25日韓國瑜就職接受媒體專訪即宣布停建輕軌停建，讓高雄市民盼望已久的「輕軌成圓」串接既有捷運路網的需求落空，也讓北高雄完善交通路網的建置就此停擺，讓市府捷運局等同仁長期努力的心血付之一炬。
國民黨黨團總召童燕珍則表示，民進黨大陣仗召開記者會，貶低國民黨團及前朝市府過去對市政的貢獻，甚至以阻礙建設為由要求國民黨道歉。但翻開過去的會議紀錄與新聞，甚至也有民進黨的議員公開表示認為二階輕軌規畫混亂、對輕軌沒信心，難道現在也要民進黨議員出來道歉嗎？
國民黨高雄市長參選人柯志恩競總則指出，事實上，韓市府期間所籌組之超然獨立專案委員會提出「三大建議執行策略」，其中結論就指出「美術館路及大順路段，因原工法不可行，因此導入居民參與，建構人本環境造街計畫，解決民眾疑慮」，也成為後續陳市府任內著手改善的項目之一。
而昨日高市府捷運局竟刻意省略結論中「改善人本環境造街計畫」之前提，塑造韓市府不尊重專業、執意停工之假象，行政中立的精神早已在高市府蕩然無存。綠營為了政治操作，不僅企圖完全收割二階輕軌政績，還抹滅過去韓市府期間所奠定的努力基礎，對比陳其邁市長總是強調「市政是一棒接一棒」，顯得格外諷刺！
對此，高閔琳則說，陳其邁市長上任後努力為市民找回失落兩年「被消失的輕軌」，讓輕軌建設得以「敗部復活」，並提出九大優化方案。現在「龍貓隧道」深獲好評，柯團隊卻來收割政績，根本是混淆視聽。