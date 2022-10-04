揭謝國樑恐「市庫通財庫」 蔡適應：過往不堪才努力洗白
民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應今（4）日上午於新北市大合體，發表大首都圈共同宣言，訴求共榮共好。會後，蔡適應談到主要競選對手、國民黨參選人謝國樑時，他表示，謝國樑過去擔任公職表現極差，與自己是天差地別，可是卻用政治經濟影響力洗白，實在覺得很奇怪。
蔡適應今日與同黨新北市長參選人林佳龍、台北市長參選人陳時中、桃園市長參選人鄭運鵬合體，發布共同宣言，承諾未來4人當選，要成立2050年區域治理願景規畫委員會，並且期盼要有特別條例、特別預算基金，訴求「大首都圈區域治理、北北基桃共榮共好」。
會後受訪時，蔡適應說，自己與謝國樑的比較很明顯，因為自己與他都擔任過立委，但自己過去13次評鑑有12次是優秀立委，謝國樑卻屢次被評為出席率差、質詢率差、表現最差的立委。
蔡適應接著砲轟，不過，謝國樑在地方洗白很厲害，雖然謝跟自己先後擔任立委職務表現天差地別，可是謝透過很多政治影響力去洗白，很多人還說不要苛責謝了，「我聽了覺得很奇怪」。
蔡適應說，近來國民黨與謝國樑持續攻擊自己，都反映謝的選情危險，「因為他各方面都不如我」。一個參選市長的人（指謝國樑）開設這麼多境外公司，金錢流向不明，未來市庫可能通謝國樑家的財庫，相信這不是基隆人所願意見到的，而謝國樑從8月至今都還沒有說明。