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好想出國／機票達人不藏了！便宜票靠「這2招」輕鬆入手

▲解封初期機票相當昂貴，機票達人布萊N與蓋瑞哥，分享2招讓你輕鬆入手便宜機票。（圖／記者張志浩攝）
▲解封初期機票相當昂貴，機票達人布萊N與蓋瑞哥，分享2招讓你輕鬆入手便宜機票。（圖／記者張志浩攝）

記者鍾怡婷、汪睿琦/綜合報導

2022-10-11 08:03:00

邊境開放進入倒數，不少民眾興致勃勃安排出國旅程，上網一查卻發現機票價格貴得離譜，嚇到立刻縮手。到底這個時間點出國划算嗎？便宜的機票該怎麼搶？《NOWnews今日新聞》請來機票達人布萊N、蓋瑞哥分析機票、旅宿的價格走勢，教大家如何搶便宜。兩人都建議如果有旺季有出遊規劃的民眾，考量到短期內機票降價機會不大，可以提早下手為強，不要太在意價格。至於國門剛開的第一波出國潮，達人也建議不能只看機票貴，整體來看還是划算！「因為日、韓機票價格雖然偏高，但住宿卻祭出5、6折的超低優惠價格，加上現在國外遊客相對較少，一來一往其實蠻划算的，旅遊品質也比較高。」

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▲解封初期機票相當昂貴，機票達人布萊N與蓋瑞哥，分享2招讓你輕鬆入手便宜機票，趁著現在日韓住宿價格便宜趕緊衝一波。（圖／記者張志浩攝）
▲解封初期機票相當昂貴，未來航班需求增多了，才會把低價位的艙等也拿出來賣，這時候機票的價格才會降低。（圖／記者張志浩攝）
隨著後疫情時代開啟，各國陸續取消入境限制，讓國人旅遊意願持續上升，但受到疫情減少航班的影響，機票價格始終居高不下。「航空公司知道現在大家急迫想出去玩，所以現在的艙等、價位都是比較高，等之後航班需求增多了，才會把低價位的艙等也拿出來賣，這時候機票的價格才會降低」蓋瑞哥提醒，若是有旅遊規劃的民眾，可以從10月開始關注機票價格很適合，這時才比較有機會刷到促銷檔期、新增航班、低價票等便宜機票。

不過布萊N也直言，若是預計出國日期為旺季，傳統航空公司放票都是以360天來計算，明年中秋連假現在就可以開始準備搶票了。至於廉航的部分，以台灣虎航來說，通常就是分夏季航班、冬季航班。因為旺季降價的機會相當渺茫，反而是機位供不應求，尤其像是農曆年假若有旅遊規劃，所以一決定要出國的當下就要快去搶票，早買早安心。

至於淡季的話，建議可以趁促銷的時候搶11月或3月的票，這些相對來說沒有什麼大節日的月份，比較有機會刷到低價機票。布萊N也分享自己的搶便宜私藏秘訣：「現在有很多比價網，我自己最常用skyscanner跟google flight，他們有一個最新功能是『價格追蹤』，只要綁定你的email，假設有搜到更便宜的機票就會發mail通知你，這樣就不用一直上去搜尋，又能快速找到最便宜的機票。」

雖說機票短期難回到過去的促銷低價，但第一波出國玩還是有許多意料外的優點，像是國人最愛的日本、韓國，當地旅宿都沒有漲，因為這兩國最重要的遊客來源是中國人，但由於現在中國還在堅持「清零」，那既然最主要的顧客都還沒回來，當地高檔飯店過去可能一晚要價台幣5000多元，現在都5折、6折就能入住；且熱門旅遊景點的人潮尚未完全恢復，像是迪士尼、環球影城都不需要人擠人，可以享受難得的悠閒之旅。

總結來說，衝第一波的旅客就算機票價錢高昂，但可以享受到相當便宜的房價，整趟旅行總花費並不算太高。但等各國陸續都開放後，才開始規劃旅程的民眾，不僅機票降價幅度不大，恐怕當地旅宿價格還被提高了，不考慮疫情風險的情況下，怎麼算衝第一波都有好處。再加上現在日幣匯率來到0.22、0.21，換匯是相當划算的，不過要注意的是日圓在國際上算是比較弱勢的貨幣，除非預定好要去很多次日本，不然還是不建議大家一次換太多。

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