好想出國／機票達人不藏了！便宜票靠「這2招」輕鬆入手

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不過布萊N也直言，若是預計出國日期為旺季，傳統航空公司放票都是以360天來計算，明年中秋連假現在就可以開始準備搶票了。至於廉航的部分，以台灣虎航來說，通常就是分夏季航班、冬季航班。因為旺季降價的機會相當渺茫，反而是機位供不應求，尤其像是農曆年假若有旅遊規劃，所以一決定要出國的當下就要快去搶票，早買早安心。
至於淡季的話，建議可以趁促銷的時候搶11月或3月的票，這些相對來說沒有什麼大節日的月份，比較有機會刷到低價機票。布萊N也分享自己的搶便宜私藏秘訣：「現在有很多比價網，我自己最常用skyscanner跟google flight，他們有一個最新功能是『價格追蹤』，只要綁定你的email，假設有搜到更便宜的機票就會發mail通知你，這樣就不用一直上去搜尋，又能快速找到最便宜的機票。」
雖說機票短期難回到過去的促銷低價，但第一波出國玩還是有許多意料外的優點，像是國人最愛的日本、韓國，當地旅宿都沒有漲，因為這兩國最重要的遊客來源是中國人，但由於現在中國還在堅持「清零」，那既然最主要的顧客都還沒回來，當地高檔飯店過去可能一晚要價台幣5000多元，現在都5折、6折就能入住；且熱門旅遊景點的人潮尚未完全恢復，像是迪士尼、環球影城都不需要人擠人，可以享受難得的悠閒之旅。
總結來說，衝第一波的旅客就算機票價錢高昂，但可以享受到相當便宜的房價，整趟旅行總花費並不算太高。但等各國陸續都開放後，才開始規劃旅程的民眾，不僅機票降價幅度不大，恐怕當地旅宿價格還被提高了，不考慮疫情風險的情況下，怎麼算衝第一波都有好處。再加上現在日幣匯率來到0.22、0.21，換匯是相當划算的，不過要注意的是日圓在國際上算是比較弱勢的貨幣，除非預定好要去很多次日本，不然還是不建議大家一次換太多。