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高虹安稱「受邀」卻發感謝狀　沈慧虹：攬功推過成習慣

▲沈慧虹說，高虹安以及她的名嘴側翼，「把柯文哲求才扭曲成求官、抹黑林智堅貪污」，以不實言論企圖影響選舉，對此高虹安必須負責。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹說，高虹安以及她的名嘴側翼，「把柯文哲求才扭曲成求官、抹黑林智堅貪污」，以不實言論企圖影響選舉，對此高虹安必須負責。（圖／沈慧虹辦公室提供）

記者李春台／新竹報導

2022-10-04 13:38:20

民眾黨新竹市長參選人高虹安與美麗島電子報董事長吳子嘉日前舉辦董事長開講，活動中說沈慧虹向柯文哲「求官」被告，高虹安急切割聲稱自己「只是受邀」，卻被爆料當天頒發的志工感謝狀，上頭清楚載明活動由高虹安主辦。沈慧虹今（4）日對此表示，高虹安一再說謊、切割，先因吳子嘉抹黑，稱非活動主辦，現在又因為獎狀被抓包，切割是志工團團長誤用，攬功推過成習慣，都怪別人。

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沈慧虹也說，高虹安以及她的名嘴側翼，「把柯文哲求才扭曲成求官、抹黑林智堅貪污」，以不實言論企圖影響選舉，對此高虹安必須負責，不能永遠遇到問題就躲起來。


沈慧虹辦公室執行總幹事陳建名表示，「董事長開講」網路節目10月1日有如高虹安造勢大會，除高虹安率民眾黨新竹縣市候選人參加，吳子嘉、李偉華、黃暐瀚及朱學恒也在會中擔任主講，吳子嘉更在會中散布不實謠言，將柯文哲求才抹黑成沈慧虹求官，高虹安在旁從未制止。


陳建名表示，高虹安說謊成性，感謝狀第一行標題就是由「高虹安競選辦公室」頒發，文中白紙黑字「感謝參與新竹市長候選人高虹安競選辦公室『所舉辦』之董事長開講活動」，還附上高虹安簽名。


陳建名說，高虹安「受邀說」遭感謝狀打臉後，高虹安團隊今日再聲稱「志工團團長誤用」，千錯萬錯都是別人的錯，發動抹黑、出錯就切割、扮演政治受虐兒是高虹安慣用手法，陳建名也強調，高虹安這些行為已經造成選舉不良風氣，是最壞示範。


對於與柯文哲碰面一事，沈慧虹今天也回應，答應赴約是出於對好友黃珊珊的情誼與信任，而當時她作為新竹市副市長，對新竹市還有很多想做的事，忠於先把自己手上的事情做好，因此對台北職位並無考慮，因此婉拒柯市長的邀請，她也說，柯文哲自己曾說：「沈慧虹很死忠，挖了好幾次沒答應」。


對於以主辦單位身分發感謝狀一事，高虹安競辦今天也發出新聞稿澄清，當天活動現場由志工發放文宣，活動後也致贈感謝狀，惟志工團團長於活動當天所發放之感謝狀，誤用平時主辦活動所用之公版感謝狀，因此造成外界誤解。團隊內部會檢討流程並追回感謝狀，重新調整內容後再發給當天協助的志工。

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