高虹安稱「受邀」卻發感謝狀　沈慧虹：攬功推過成習慣

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沈慧虹也說，高虹安以及她的名嘴側翼，「把柯文哲求才扭曲成求官、抹黑林智堅貪污」，以不實言論企圖影響選舉，對此高虹安必須負責，不能永遠遇到問題就躲起來。
沈慧虹辦公室執行總幹事陳建名表示，「董事長開講」網路節目10月1日有如高虹安造勢大會，除高虹安率民眾黨新竹縣市候選人參加，吳子嘉、李偉華、黃暐瀚及朱學恒也在會中擔任主講，吳子嘉更在會中散布不實謠言，將柯文哲求才抹黑成沈慧虹求官，高虹安在旁從未制止。
陳建名表示，高虹安說謊成性，感謝狀第一行標題就是由「高虹安競選辦公室」頒發，文中白紙黑字「感謝參與新竹市長候選人高虹安競選辦公室『所舉辦』之董事長開講活動」，還附上高虹安簽名。
陳建名說，高虹安「受邀說」遭感謝狀打臉後，高虹安團隊今日再聲稱「志工團團長誤用」，千錯萬錯都是別人的錯，發動抹黑、出錯就切割、扮演政治受虐兒是高虹安慣用手法，陳建名也強調，高虹安這些行為已經造成選舉不良風氣，是最壞示範。
對於與柯文哲碰面一事，沈慧虹今天也回應，答應赴約是出於對好友黃珊珊的情誼與信任，而當時她作為新竹市副市長，對新竹市還有很多想做的事，忠於先把自己手上的事情做好，因此對台北職位並無考慮，因此婉拒柯市長的邀請，她也說，柯文哲自己曾說：「沈慧虹很死忠，挖了好幾次沒答應」。
對於以主辦單位身分發感謝狀一事，高虹安競辦今天也發出新聞稿澄清，當天活動現場由志工發放文宣，活動後也致贈感謝狀，惟志工團團長於活動當天所發放之感謝狀，誤用平時主辦活動所用之公版感謝狀，因此造成外界誤解。團隊內部會檢討流程並追回感謝狀，重新調整內容後再發給當天協助的志工。