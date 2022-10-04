公老坪柑橘吸凍名列　金馬獎貴賓禮品

交通部觀光局參山國家風景區管理處推廣觀光圈優質農產及旅遊，與金馬及中彰觀光圈產業跨界合作，將獲得農委會水保局台中分局「山守現」優質農產認證的柑橘吸凍，一舉推上第 59 屆金馬獎貴賓禮品，除可緩解果農生產過剩壓力，更可向今年的金馬入圍者及受邀的 1,200 位金馬嘉賓推廣中彰觀光圈豐沛的採果資源。

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參山處長曹忠猷表示，位於中彰觀光圈內，同時也是浪漫台三線上的觀光採果重鎮－豐原公老坪，是全國最大柑橘產地之一。參山處結合在地產業 - 流星花園，重新打造柑橘吸凍旅行箱禮盒，以「 travel light 」為主題，期待因疫情受創的觀光產業，能夠獲得更明亮的曙光，迎接更好的未來。

曹忠猷表示，豐原公老坪的柑橘非常耐放， 11 月底採下的柑橘放到過年不僅不會變質，還會越陳越甜，特別寒流來臨時會催黃柑橘，果酸也會轉化為甜度。他推薦遊客白天先至公老坪的觀光果園採果，下午再去鄰近的谷關溫泉泡湯，泡完湯後，帶著暖和的身體撕開椪柑，補充泡湯流失的水分，這是他每年冬天最愛的私房行程。

台中市民宿協會理事長陸冠全說，台中市豐原公老坪社區屬於台地，適合栽種柑橘類，產量和品質優於全台，種植土地超過 200 多公頃，每年產量破百公噸，但農友不善產銷、開發農產加工品，因此公老坪產業發展協會於２０１６年間起，陸續為賣相不好、但仍酸甜適中又好吃的柑橘，研發製造新加工品和行銷管道。這幾年利用柑橘加工製作吸凍、軟糖、果干等，改善農產過剩問題，增加農友收入，其中的柑橘吸凍更成為今年金馬獎禮盒，令農友信心大振。

陸冠全說，很多人只想買漂亮又大的柑橘，往往很好吃的「格外品」（賣相不佳）無法銷售出去，讓農友形成負擔。經開發研究，因公老坪土質、氣候適合柑橘生長，因此長出來的柑橘口味偏重，每年約１１月結果之初偏酸，摘採後熟，甜度濃郁，因此嘗試在摘採之初，製作成凍狀物，絕佳的酸度形成獨特柑橘香氣，保存期可達１年之久，剛好解決農友囤貨的壓力，也找到柑橘新出路，從最初每年收購約３公噸製造果凍，如今已經增加到１０公噸，銷售管道包括現地採購、「山守現」約２０個據點，以及 MOMO 、全家 APP 、蝦皮等。農友們對果凍深具信心。

參山處透過重新設計包裝，提升在地品牌與金馬聯名，讓觀光圈產業更引人注目，擴大產業影響力，提高地方觀光知名度未來柑橘吸凍禮盒也將於誠品書局全台

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