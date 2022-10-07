高雄義享首發週年慶雙卡購物　最高18%回饋重磅登場

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想成為義享卡會員，消費者僅需下載義享時尚廣場APP即可輕鬆加入。 10月10日前消費不限金額或扣會員點數10點，還能兌換年度限定的「高雄城市紀念杯」乙個；在指定波段消費滿800元也能兌換萌系CRAFTHOLIC宇宙人系列會員卡友禮，推出獨家限定首發的圖騰七吋盤、保冷袋、野餐墊及雙面絨毛毯。另外，在11月6日前，義享卡會員只要扣會員點數10點，就能參加「吃喝玩樂年度暢遊大抽獎」活動，有機會獨得聯合航空台北到美國不限點雙人來回機票（價值24萬元）或是高雄萬豪酒店住宿券、SAMSUNG三星75吋4K電視等好禮。
義享時尚購物廣場總經理林俊昇表示，義享自開幕以來便一直致力於提供民眾更加獨特的購物感受，此次以高規格活動迎接首次週年慶，除了超高購物回饋外，也與館內各品牌同心協力打造「最好食、最時尚、最即時、最健康」的週慶必來血拚之最，帶給消費者更加貼近生活的消費體驗。成真咖啡、喫茶趣Togo、叁和院等多家餐飲品牌，推出期間限定品項買一送一；引進包含LOEWE、CHLOE、BALLY、RIMOWA、ZEGNA、dunhill、Luisa Cerano、RADO等多達19家高雄獨家國際精品品牌，而南部獨家的CHARLES & KEITH也是週年慶值得一訪的必逛熱點。
週年慶必買的化妝保養品，擁有全台最大一站式購足的美妝服務專門店「iGLAMOUR愛．迷人」，以歐美日韓彩妝流行即時連線，推出下殺3折起的魅力折扣，讓消費者不用出國也能用最超值的價格輕鬆選購；還有三星SAMSUNG、Panasonic國際牌與集雅社等旗艦店進駐，提供最新最便利的科技家電；此外，多款年度挑戰網購最低價及獨家冬日必備款商品也紛紛推出5折起的誘人折扣。全台最大、以健康為訴求的「自然法則健康三好市集」義享旗艦店全新開幕，一次滿足消費者對於健康的各式需求，在週年慶期間，推出經典堅果零食、生鮮魚貨、廚房必備用品與機能保健等商品買一送一的超值優惠，也是不能錯過的攻略地點。
不只優惠滿滿，週年慶期間更是眾星齊聚，10月6日到8日週年慶首三日，每天上午10點15分，分別邀請到樂天女孩Rakuten Girls、Fubon Angels及Passion Sisters等三大中華職棒啦啦隊前來熱情應援，凡前20名到場的粉絲，還有機會可以一同上台合影。10月9日及10日下午，也有超人力霸王及SUPER WINGS卡通明星見面會活動。除了可以欣賞到人氣啦啦隊應援與親子卡通明星之外，也提供了一系列的「義享盃選秀」活動，邀請民眾一起站上舞台成為大明星，不論是街舞競技、歌唱選秀、毛孩才藝派對或是萬聖節搞怪秀造型選秀，都歡迎大家一起前來參與，更多精彩活動與訊息內容，可至義享時尚購物廣場官方網站查詢。