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高雄義享首發週年慶雙卡購物　最高18%回饋重磅登場

▲高雄全新商場「義享時尚購物廣場」首波週年慶，串聯全館近400大品牌、並攜手12大銀行，祭出高達18%的電子商品禮券回饋。（圖／記者陳美嘉攝）
▲高雄全新商場「義享時尚購物廣場」首波週年慶，串聯全館近400大品牌、並攜手12大銀行，祭出高達18%的電子商品禮券回饋。（圖／記者陳美嘉攝）

生活中心/綜合報導

2022-10-07 12:00:00

最受消費者期待的百貨週年慶陸續開跑，甫於去年開幕的高雄「義享時尚購物廣場」首次加入戰局，10月6日至11月6日迎來第一次週年慶檔期。串聯全館近400大品牌、並攜手12大銀行，祭出高達18%的電子商品禮券回饋！而首週卡友禮更推出「高雄城市紀念杯」，每週還有萌系宇宙人卡友禮；年度暢遊大抽獎祭出價值24萬元的美國雙人來回機票。另外，還有職棒啦啦隊、卡通明星見面會以及4大選秀比賽，活動精彩不間斷，將是今年消費者最不能錯過的購物盛事！

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▲除了超高購物回饋外，也與館內各品牌同心協力打造「最好食、最時尚、最即時、最健康」的週慶必來血拚之最。（圖／記者陳美嘉攝）
▲除了超高購物回饋外，也與館內各品牌同心協力打造「最好食、最時尚、最即時、最健康」的週慶必來血拚之最。（圖／記者陳美嘉攝）
義享時尚購物廣場週年慶主打「最高規格的滿千送百禮券回饋」，消費滿額即可兌換電子商品券，10月6日到30日高達25天，義享卡會員於全館指定櫃位消費滿2000元送200元（10月31日到11月6日，滿3000送200元）；10月6日到16日期間，於精品/大家電/3C指定櫃位消費滿10000元送1000元（10月17日至11月6日，滿10000送600元）；搭配檔期首11日全館累計消費滿2000元再加碼兌換100元電子餐飲購物金（每人每日最高可兌換500元），等於首11日全館消費滿2000元，就能兌換到300元的回饋、於精品/大家電/3C指定櫃位消費滿10000元，也有破天荒的1500元回饋，再加上第一銀行義享天地聯名卡滿額禮與單筆分期活動，最高可享18%禮券回饋。義享卡與義享天地聯名卡雙卡出擊的神級回饋，絕對是消費者不能錯過的新一代百貨購物神卡！

▲義享時尚購物廣場週年慶主打「最高規格的滿千送百禮券回饋」，最高可享18%禮券回饋。（圖／記者陳美嘉攝）
▲義享時尚購物廣場週年慶主打「低門檻高回饋，最高規格的滿千送百禮券回饋」，首11日最高可享18%禮券回饋。（圖／記者陳美嘉攝）
想成為義享卡會員，消費者僅需下載義享時尚廣場APP即可輕鬆加入。 10月10日前消費不限金額或扣會員點數10點，還能兌換年度限定的「高雄城市紀念杯」乙個；在指定波段消費滿800元也能兌換萌系CRAFTHOLIC宇宙人系列會員卡友禮，推出獨家限定首發的圖騰七吋盤、保冷袋、野餐墊及雙面絨毛毯。另外，在11月6日前，義享卡會員只要扣會員點數10點，就能參加「吃喝玩樂年度暢遊大抽獎」活動，有機會獨得聯合航空台北到美國不限點雙人來回機票（價值24萬元）或是高雄萬豪酒店住宿券、SAMSUNG三星75吋4K電視等好禮。

▲「義享時尚購物廣場」首次加入戰局，10月6日至11月6日迎來第一次週年慶檔期。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「義享時尚購物廣場」首次加入高雄百貨戰局，10月6日至11月6日迎來第一次週年慶檔期。（圖／記者陳美嘉攝）
義享時尚購物廣場總經理林俊昇表示，義享自開幕以來便一直致力於提供民眾更加獨特的購物感受，此次以高規格活動迎接首次週年慶，除了超高購物回饋外，也與館內各品牌同心協力打造「最好食、最時尚、最即時、最健康」的週慶必來血拚之最，帶給消費者更加貼近生活的消費體驗。成真咖啡、喫茶趣Togo、叁和院等多家餐飲品牌，推出期間限定品項買一送一；引進包含LOEWE、CHLOE、BALLY、RIMOWA、ZEGNA、dunhill、Luisa Cerano、RADO等多達19家高雄獨家國際精品品牌，而南部獨家的CHARLES & KEITH也是週年慶值得一訪的必逛熱點。

▲「義享時尚購物廣場」首週卡友禮推出「高雄城市紀念杯」，每週還有萌系宇宙人卡友禮。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「義享時尚購物廣場」首週卡友禮推出「高雄城市紀念杯」，每週還有萌系宇宙人卡友禮。（圖／記者陳美嘉攝）
週年慶必買的化妝保養品，擁有全台最大一站式購足的美妝服務專門店「iGLAMOUR愛．迷人」，以歐美日韓彩妝流行即時連線，推出下殺3折起的魅力折扣，讓消費者不用出國也能用最超值的價格輕鬆選購；還有三星SAMSUNG、Panasonic國際牌與集雅社等旗艦店進駐，提供最新最便利的科技家電；此外，多款年度挑戰網購最低價及獨家冬日必備款商品也紛紛推出5折起的誘人折扣。全台最大、以健康為訴求的「自然法則健康三好市集」義享旗艦店全新開幕，一次滿足消費者對於健康的各式需求，在週年慶期間，推出經典堅果零食、生鮮魚貨、廚房必備用品與機能保健等商品買一送一的超值優惠，也是不能錯過的攻略地點。

▲德國時尚高端女裝品牌Luisa Cerano全新概念店於10 月3 日正式進駐義享時尚廣場。（圖／記者陳美嘉攝）
▲德國時尚高端女裝品牌Luisa Cerano全新概念店於10 月3 日正式進駐義享時尚購物廣場。（圖／記者陳美嘉攝）
不只優惠滿滿，週年慶期間更是眾星齊聚，10月6日到8日週年慶首三日，每天上午10點15分，分別邀請到樂天女孩Rakuten Girls、Fubon Angels及Passion Sisters等三大中華職棒啦啦隊前來熱情應援，凡前20名到場的粉絲，還有機會可以一同上台合影。10月9日及10日下午，也有超人力霸王及SUPER WINGS卡通明星見面會活動。除了可以欣賞到人氣啦啦隊應援與親子卡通明星之外，也提供了一系列的「義享盃選秀」活動，邀請民眾一起站上舞台成為大明星，不論是街舞競技、歌唱選秀、毛孩才藝派對或是萬聖節搞怪秀造型選秀，都歡迎大家一起前來參與，更多精彩活動與訊息內容，可至義享時尚購物廣場官方網站查詢。

▲全台最大、以健康為訴求的「自然法則健康三好市集」義享旗艦店全新開幕。（圖／記者陳美嘉攝）
▲全台最大、以健康為訴求的「自然法則健康三好市集」義享旗艦店全新開幕。（圖／記者陳美嘉攝）

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