不用再追垃圾車　中市試辦定時定點專區收運

您曾有提著大包小包追垃圾車的經驗嗎？台中市環保局指出，垃圾車沿街收運點約莫1至2分鐘，清潔隊隨車人員需上下車協助民眾倒垃圾，民眾有時還需臨近馬路倒垃圾，為兼顧民眾及清潔人員安全，環保局於人口相對較集中的北區、北屯區試辦垃圾定時定點專區收運服務，每個定點停等5至10分鐘，讓民眾不用再追垃圾車，有足夠的時間倒垃圾，又可維護清潔人員作業安全。





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北區清潔隊長賴竣男表示，自109年起申請環保署補助試辦垃圾定時定點收運，今年度從原試辦1個月，擴大8月至10月試辦3個月，以不影響原來的垃圾收運路線，透過加派車輛人員的方式辦理，從原來沿街收運倒垃圾民眾較多的地點，共規劃10個垃圾定時定點收運。





賴竣男指出，此10個點包含武昌路201號、青島一街4號、德化街650號、英才路190號、太平路81號、自強一街6-1號、國泰街92號、榮華街18號、崇興路二段108號及育德路110號等定點，原來垃圾車沿街收運路線不變動，透過試辦定時定點與沿街收運雙軌併行方式，以循序漸進引導民眾接受定時定點模式，減少民眾追垃圾車或等垃圾車情形發生，提昇準時準點率及清潔人員作業安全。





另外北屯區已於今年5月2日至7月30日針對崇德路二段346巷25弄13號、旅順路二段78號、松和街與國泰巷口、興安路二段412號等定點完成試辦，垃圾車駕駛劉文宗隊員也說到，垃圾車沿著大街小巷走走停停，常常要小心路邊人車，真的很考驗技術，試辦定時定點有充分時間可以倒垃圾，方便引導民眾做好分類。





環保局表示，試辦定時定點垃圾收運前，轄區清潔隊已先行拜訪轄區里長並請里長、鄰長協助轉達里民知悉，且於試辦前兩週於沿街收運時以宣導單分送給倒垃圾的民眾，提供更多元的收運方式。今年度擴大試辦3個月，清潔隊也會加強民眾訪談、聽取建議，作為後續調整垃圾沿街或定時定點收運的參考。





環保局進一步強調，民眾可透過至Google Play、App Store免費下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時了解垃圾車及回收車動態，還能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播通知，減少民眾追垃圾車或等垃圾車情形發生，也呼籲市民朋友一起重視環保，共同提升環境品質。



