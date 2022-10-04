控蔡適應「黑暗騎適」！國民黨籲選民拒黑道市長

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文傳會副主委王鴻薇王鴻薇也提到，原本以為助理是黑道大哥就已經很離譜了，沒料到上禮拜還被踢爆蔡適應竟然利用立法委員的職權，疑似去施壓國防部賤賣國土，這麼恰巧買到這個土地的，又是跟黑道助理有淵源，又是天道盟太陽會，天底下怎麼會有這麼巧的事情。
王鴻薇進一步指出，日前國民黨才踢爆，蔡適應基隆服務處的所在地儼然就是「蔡適應的企業總部」，二樓是蔡適應服務處，四樓是黑道助理的公司，五樓是不斷承攬上億工程標案的服務團隊親信的公司。沒想到更有人踢爆，蔡適應二樓服務處的所在地，原來就是那位黑道大哥的，蔡適應服務處二樓的所有權人，就是睿森營造，睿森營造的負責人，就是天道盟太陽會的大哥陳清源，就是蔡適應的助理。
王鴻薇強調，面對各方質疑，除了國民黨，還有包括黃國昌等人直接踢爆蔡適應幫黑道施壓喬土地，蔡適應卻遲遲不敢提告，難道是默認一切？她喊話「蔡適應出來打球」，自己出來說明清楚，絕不能讓基隆市的未來受到黑道操縱。
新北市議員候選人黃心華也說，原來蔡適應就是「黑暗騎適」，一個市長候選人背後的關係如此錯綜複雜，真的是匪夷所思。蔡適應二樓服務處從2016年就設置到現在，按照民進黨在質疑謝國樑的標準，蔡適應是不是該拿出這六年房租的匯款單據來證明自己的清白？蔡適應面對外界質疑他施壓國防部圖利黑道一案，始終避重就輕、模糊焦點，把鍋都推給新北市政府。
然而，回顧該起標售案，黃心華說，無論是2016年內政部都市計畫委員會將土地開發主體由國防部政治作戰局改為土地所有權人，或者是2016年11月30日國防部報院核定辦理標售、2019年至2021年招標5次流標，直到今年4月第6次公開標售才以9億2680萬元標脫等等，主責機關要不是國防部、就是是內政部，請問新北市政府管得到中央的國防部或內政部嗎？蔡適應應該對外說明解釋清楚。
最後，呂謦煒強調，民進黨提出的基隆市長候選人，一下子被踢爆是基隆高中的假校友、一下子又被爆料博士論文抄襲、一下子又被揭露服務團隊裡不只包工程，一下子被踢爆助理是黑道、一下子又被指稱利用職權施壓國防部賤賣國土圖利黑道，這樣的市長候選人難道適合嗎？基隆不要「黑」暗騎「適」，基隆要淘汰黑道立委、基隆要拒絕暗黑市長。