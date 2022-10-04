LINE新功能將登場！整合發票送貼圖 搶團購市場2人成團
LINE今(4)日舉辦年度記者會，會中公布了多項新服務，像是加入了「LINE發票管家」，可以一站式的整合發票並交由LINE統一對獎。同時統合了社群能力，預計將於10月底推出「拼團」和「多人群組聊天室送禮」功能。會中預告針對LINE TAXI有升級版的「LINE TAXI星選科技車」服務推出，10/21上線，將有40台Tesla於雙北搶先體驗。
LINE年會揭曉多項新服務，通訊軟體的部分，今起加入了「LINE發票管家」服務，用戶可以統整雲端發票，並交由LINE自動對獎，可透過LINE直接身請電子發票條碼並進行綁定。在「生活」類別即可開啟，每月還會舉辦賓果卡活動，只要發票號碼中後面兩碼就可連成一線得到好禮，即日起到11/2前，完成申請並且綁定就可獲得「白色的玩意」免費貼圖一組。
此外，會中率先公布將強化LINE購物社群，加入「拼團」功能，由官方提供在「拼團」內提供團購商品，用戶可以自行發起拼團或是加入他人或是好友的拼團，兩人即可成團，價格會比零售便宜，將於10/25台灣領先全球首發此功能。再者，預計11月底推出「群組聊天室送禮」，可以在群組聊天室裡設定收禮人數，一鍵發出，上線第一階段一鍵最多可送出10份禮物。
民眾最關心的貼圖，在年度記者會上公布目前已經培育了77萬台灣創作者，並提供了900萬組以上的貼圖，去年推出的「LINE貼圖超值方案」吸引了6成女性用戶，以20~29歲的年輕世代為主要客群，讓創作者因為此方案銷售量大增，像是療癒系貼圖「胖鯊魚沙西米」貼圖銷量就年增5倍，總傳送量達2.6億次，相當驚人！