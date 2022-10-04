颶風伊恩強襲美國！已釀98死　佛州災情慘重建工作難

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伊恩帶來的豪雨，導致各地淹水災情不斷，加上河川氾濫，多處地區的房屋全泡水中，甚至一度有超過百萬戶停電。根據電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us數據，目前仍有58萬8000沒電可用，電力公司表示，預計要到10月7日才能夠恢復供電。
其中受災最嚴重的州是佛羅里達州以及北卡羅來納州。BBC報導指出，目前死亡人數已經攀升至98人，其中佛羅里達州94人死亡，另有在北卡羅來納州則有4名罹難者。隨著搜救工作進行，死亡人數恐怕還會增加。
佛州南部沿海的李郡（Lee County）警長辦公室統計顯示，包括邁爾斯堡、薩尼貝爾、松島等地，當地有54人死於颶風，比鄰近4個郡的死亡總人數還多。不過有民眾質疑，李郡在颶風登陸前22小時才強制疏散，是否太慢疏散，才導致如此嚴重的人命損失，引起爭議。
美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）指出，伊恩將名列有史以來襲擊佛羅里達半島最強颶風前5名之一。他2日表示，伊恩颶風救援行動仍在繼續，佛羅里達州 93% 的電力客戶也已恢復供電，該州面臨預計將耗資數百億美元的災難恢復。
美國總統拜登1日時曾承諾將不惜一切代價幫助在伊恩颶風中受損的州進行搜救、恢復和重建工作，他在3日時訪視美屬波多黎各（Puerto Rico），預計在5日到佛州視察災情。
雖然目前官員仍在評估颶風伊恩所造成的損失，但數據公司Enki Research預估，損失可能將會超過660億美元，進而影響美國國內生產總值（GDP）損失。穆迪分析公司的經濟學家拉茨表示，估計佛州損失達到450億至550億美元的損失。