影／高市府2年拚14座運動中心　再也沒理由不運動

「 窩在舒服得沙發看電視時，突然燈光亮起，身旁忽然有人走過，竟然穿越到明亮的運動中心。 」 高雄市政府最新推出的「緊看邁」 20 秒短版影片系列，透過幽默反差方式，呈現市府致力提升全民運動意識，營造友善運動環境，在兩年內從無到有，規劃了 13+1 座運動中心。

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▲高雄市政府最新推出的「緊看邁」20秒短版影片系列，透過幽默反差方式，讓影片內容中1對年輕男從此以後再也沒有理由不運動了。（圖／高市府提供）

影片內容中 1 對年輕男女窩在家中舒服的享受洋芋片追劇同時，卻被突然被轉移到運動中心，驚訝之餘才知道，從此以後再也沒有理由不運動了。高市府以幽默反差方式，呈現市府致力提升全民運動意識，營造友善運動環境，在兩年內從無到有，規畫 13+1 座運動中心。

高雄市政府在市長陳其 「 緊緊緊 」 2 年拚 4 年的理念下積極活化當地現有場館，廣設國民運動中心，要讓全民一起動起來。目前規劃 13+1 座運動中心，動土 9 座、完成 4 座，已完成的有鳳山、左營、苓雅及大寮等處，將服務逾 200 萬名高雄鄉親，秉持一座一特色原則，導入競技複合式園區、運動平權、全齡參與、運動科學等概念，提供輕鬆無壓力的運動環境，滿足民眾運動需求。