影／高市府2年拚14座運動中心　再也沒理由不運動

「窩在舒服得沙發看電視時，突然燈光亮起，身旁忽然有人走過，竟然穿越到明亮的運動中心。」高雄市政府最新推出的「緊看邁」20秒短版影片系列，透過幽默反差方式，呈現市府致力提升全民運動意識，營造友善運動環境，在兩年內從無到有，規劃了13+1座運動中心。
影片內容中1對年輕男女窩在家中舒服的享受洋芋片追劇同時，卻被突然被轉移到運動中心，驚訝之餘才知道，從此以後再也沒有理由不運動了。高市府以幽默反差方式，呈現市府致力提升全民運動意識，營造友善運動環境，在兩年內從無到有，規畫13+1座運動中心。
高雄市政府在市長陳其「緊緊緊」2年拚4年的理念下積極活化當地現有場館，廣設國民運動中心，要讓全民一起動起來。目前規劃13+1座運動中心，動土9座、完成4座，已完成的有鳳山、左營、苓雅及大寮等處，將服務逾200萬名高雄鄉親，秉持一座一特色原則，導入競技複合式園區、運動平權、全齡參與、運動科學等概念，提供輕鬆無壓力的運動環境，滿足民眾運動需求。
另3座運動中心（美濃、前鎮、鹽埕）預計2022年底完工、前金運動中心預計2023年底完工、5座運動中心（楠梓坑、三民、小港、鼓山、岡山）目前也已經動工，而第14座的路竹運動中心日前也已拍板落腳路竹高中。未來運動中心將逐步擴及其他行政區，讓市民得以就近至環境良好的運動中心，以強化自身健康，進而提升城市競爭力。