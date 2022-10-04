正妹里長太夯！他突爆「陳紫渝真面目」 政見現場全歪樓
九合一大選已經進入最終倒數，各個候選人紛紛積極拜票、推廣自己的政見來做最後的衝刺，然而新北市永和區永福里的里長候選人陳紫渝，早被封為最美里長候選人，一舉一動都在近日備受關注。今（4）日她在臉書貼上自己的政見宣傳，結果引來上萬網友按讚，不少網友由於太愛戀陳紫渝，突然間留言處成為告白現場，讓不少網友笑稱「政見亂鬥大會太好笑了！」引起討論。
陳紫渝在個人臉書貼上一張自己政見的文宣，上頭頭大大寫著「肯做事的青年人」，其中寫下包括擔任「專職里長」、推廣「e化平台」、成立「巡守隊以及環保志義工」、「成立健康守護站」還包括量測血壓、健康諮詢等等服務，所有政見一應俱全。
然而貼文曝光後，引來超過萬名網友猛讚表示「只是一個里長就能提出這麼多政見，都比那些要選市長的還認真」、「人家選里長比選市長認真，有什麼好不當選的？」、「會做事的年輕里長，真的有夠讚」、「好讚喔！永福里的里民有您真好」、「陳紫渝一定要凍蒜的啦！支持會做事的年輕人啦！」
不過，在留言串中除了鼓勵之外，突然有網友留言「其實紫渝根本也沒有你們想像中的那麼美好，一群人把她吹上天真是夠了，缺點很多，比如說她睡覺總是會跟我搶被子，有時候翻身還會踢到我，每天起床眼睛都能看到她，我都免疫了哎....」；也有人寫下「辛苦了，晚上回家我會做好晚餐等妳，早點回來」、「老婆辛苦囉！我也會好好賺錢養家的，你別擔心」整個政見發表會現場瞬間成了告白大會，讓不少網友笑稱「政見亂鬥大會登場」、「你們這群男生夢還是醒一醒吧」、「夢醒了可以上班了吧你各位？」笑翻不少人。（編輯：張嘉哲）