全台第一個新住民策劃　Podcast節目將上線

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兩位主持人以輕鬆活潑，如同老朋友聊天的方式，與另外兩位來賓一方面回憶過去，另一方面觀照現在。第一季的節目主題包括：「咦？都老娘了，還在叫我外籍新娘？！」、「尋找台灣的娘家──新住民早期來台如何尋找支持團體」、「老娘的第一次──初次公共參與的經驗」、「誰讓財力證明消失的？反財力證明運動的歷程」，透過主持人與來賓的生動對談，與聽眾一同回到栩栩如生的歷史現場，對照現今的轉變，進而看見未來可以繼續努力的方向。
結合新二代設計視覺 Podcast和Youtube同步播出
從構思到製作，從節目主持到受訪來賓， 「移？老娘開新房」皆由新住民全程投入，並連結新二代，由善長視覺設計的台菲新二代鄒佳晶依節目理念與特色來設計節目logo，未來也將策畫新住民與新二代對話的專題。而為了顧及許多來台較久的新住民的媒體使用習慣，本節目另有Youtube版本，於南洋台灣姊妹會的Youtube頻道同步播出，觀眾可以在Youtube版本的「移？老娘開新房」節目看到許多新住民勇敢發聲的珍貴歷史畫面。
累積20年能量 移民姊妺親身參與促成平等開放
「移？老娘開新房」節目製作的底蘊來自南洋台灣姊妹會二十餘年來累積的能量。作為第一個由婚姻移民女性自主成立的全國性團體，姊妹會的前身為創設於1995年的「美濃外籍新娘識字班」，歷經八年的扎根與拓展，於2003年正式成立後，便致力於增進台灣社會對婚姻移民的同理，以及連結諸多團體及學者專家成立「移民／住人權修法聯盟」（簡稱移盟），經由不斷的立法遊說、記者會、集會遊行…等行動，倡議改善攸關移民權益的諸多法令政策，並獲得相當的成果，使得婚姻移民的權益受到較高的重視與保障，包括財力證明自2008年後的逐年放寬，最終於2016年取消。
透過二十多年的親身參與，南洋台灣姊妹會見證了台灣的婚姻移民現象自1990年代初期至今的顯著變化：從過去整體社會因為陌生、不理解而充滿對「外籍新娘」、「新台灣之子」的偏見、歧視，至現今重視「新住民」、「新二代」為台灣社會帶來的多元文化，以及象徵多元共融的理想願景，而法令政策也逐步的走向較為平等、開放、接受新移民的模式。也因為親身參與，南洋台灣姊妹會清楚知道，這些重要的轉變，並非憑空而至，而是許許多多的婚姻移民姊妹，堅韌的突破重重的困難，一點一滴累積而來。
近年來，當台灣社會普遍認為新住民地位大大提升、政府重視新住民多元文化時，南洋台灣姊妹會卻看到了危機。由於許多晚近才移民台灣的新住民，或是年輕的新二代，未能親逢前行者披荊斬棘的歷程，而錯誤地接受當時主流社會對所謂的「外籍新娘」的刻板印象：未受良好教育、沒有能力、只會逆來順受而不敢為自己發聲。而許多受到近年豐富資源灌注的年輕新二代，將現今的資源視為理所當然，並不了解這些資源所代表的意義。更令人憂心的是，許多政治人物，甚至是自我宣稱長年關注移民的學者專家，誇言這些法令政策的改變是自己的「功蹟」，讓許多不知情的新住民及新二代誤以為權益來自於某些菁英的「恩賜」，而未看見過去無數的婚姻移民姊妹站出來為眾人爭取權益的勇敢與努力。
新移民自媒體平台 持續倡議發聲
南洋台灣姊妹會相信，唯有對過去的歷史有足夠的理解，未來的路，才能走得更深刻、更寬廣。姊妹會感到責無旁貸，因而決定透過自媒體，分享二十多年來的豐富歷程，讓年輕一代的新住民、新二代，以及所有關心移民的朋友們能認識過去、迎向未來，使「移？老娘開新房」節目成為關注移民權益的發聲平台，讓一般媒體較少關注的移民／工相關議題與行動能被看見。
南洋台灣姊妹會基於上述理念開始構思Podcast節目，在完全無經費補助的情況下便決定以最簡便的方式製作，並開始規畫和執行。姊妹會的現任理事長洪滿枝受邀至桃園的新住民社區營造活動中分享姊妹會的歷程，並提到正在推進的Podcast計畫，受到與會者的熱烈迴響，而協助推動「桃園市政府文化局111年新移民議題社造行動」計畫的「星火燎原工作室」受到姊妹會Podcast計畫的感動而主動提供資源協助，包括安排節目製作所需的各種技能的培訓課程、提供錄音器材…等，使得本節目得以更高的品質呈現。精彩的首播即將於 10月5日 上架，一起聽聽老娘的新房裡有哪些精彩故事！
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