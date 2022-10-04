康茵茵婚紗照曝光！《仁愛路》勾帥尪 放話下次穿更貼
康茵茵、呂紹齊在舞台劇《仁愛路六號》飾演開館前就在國父紀念館工作的小職員，從戀愛到成家、從小職員到掌管國館大小事的主管，劇中兩人成為時代改變的見證者，也特別為戲來到國父紀念館拍攝婚紗照，復古的婚紗造型讓大家一飽眼福，第一次為戲拍婚紗的康茵茵笑著表示，雖然還沒到這個歷程沒想那麼多，但之後自己應該會選擇比較貼的晚禮服款式，「最有趣的是，我們嘗試擺出70年代的拍照姿勢，所以會有許多的蓮花指和沒有理由的凝望遠方。」
康茵茵在劇中演出國父紀念館的禮儀小姐，表示自己的角色在劇中是個性強勢且有主見的女性，「以前國父紀念館，有年滿30或是懷孕就需自主離職的工作條款，而我這個角色不願被既有現實束縛，會呈現當年國館女性員工為了爭取自己的工作權，走上街頭的重要歷史。」茵茵笑說此次將是她首次會從年輕演到老，是戲路的重要突破，「因為是平凡的角色，反而更難演得好，很開心能參與這次的演出，但如果可以的話下次想要演不需要哭的角色。」
而呂紹齊則是擔綱館內的行政人員，經歷過開館、總統蔣中正離世、三金頒獎典禮、「中央芭蕾舞團」到台演出等精彩事件。呂紹齊表示在這齣戲，除了知名事情外，也會揭開國父紀念館不為人知的小祕辛，像是國父銅像的清潔方式，「希望透過這齣戲，也可以讓大家感受到國館很生活化的一面。」
此戲以喜劇視角，串起國父紀念館自民國61年開館至今，發生的大小重要歷史事件，為了更貼近觀眾，邀請到郭子乾、湯志偉、唐從聖、康茵茵、張瀞云（小鄧麗君）、呂紹齊、陳大天、龍龍（林千聿）、廖曉彤、陳自為等超強卡司領銜主演，以模仿重現經典人物及巨星風華。編導謝念祖說，在國父紀念館大會堂上演曾在此地發生過的事件，將是台灣難得一見的大型沉浸式劇場。10月8、9日演出共3場。