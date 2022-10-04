中市10位議員榮退　告別演說感人

▲國民黨議員楊正中說，「一輩子做好一件事，就功德圓滿」，天天奔波信守選民託付，如今到了該下車的時刻，珍重再見，後悔有期(圖／柳榮俊攝2022.10.4)

▲國民黨議員李麗華說，這是喜悅時刻，交棒給女兒黃佳恬接棒，繼續為地方做事(圖／柳榮俊攝2022.10.4)

▲民進黨議員邱素貞表示，凡事從最貼近民眾生活的角度去思考與發聲(圖／柳榮俊攝2022.10.4)

台中市議會今年共有10位議員宣布退休，包括何敏誠、楊正中、李榮鴻、段緯宇、謝明源、李麗華、邱素貞、吳顯森、林汝洲及陳世凱，今(4)日進行112年度總預算三讀議案第三讀會，市議會舉行歡送會，退休議員告別演說感人。由市長盧秀燕、議長張清照、副議長顏莉敏逐一獻花送上祝福。盧秀燕致詞，感謝議員們長年以來的監督與鞭策，與市府一齊努力為市民服務，也共同見證台中蛻變和進步，功成身退。





我是廣告 請繼續往下閱讀







何敏誠以連任7屆，為議會最資深的議員，率先發言，以「徹底改變東南區」為題，詳言已成功翻轉東南區落後的形象，也細數從政生涯中許多在議會、在地方推動政績的經歷，民進黨曾推他參選7屆議長，雖都落選，但都是他的榮光時刻。他笑說權力是最好的春藥，「我在情欲高漲時，急流湧退。」但仍然是一段榮光的歲月，自己引以為榮，他的兒子何昆霖接棒。







楊正中說，劇作家李國修曾說過，「一輩子做好一件事，就功德圓滿」，他堅持初衷，25年來像陀螺一直轉個不停，天天奔波信守選民託付，如今到了該下車的時刻，珍重再見，後悔有期。他的兒子楊大鋐接棒參選。











謝明源表示，他自己是窮二代，92年任兩屆立委，在交委員會爭取74號快速道路、鐵路高架化，再回議會服務鄉梓，從事政治是為民服務，透過市府完成任務，他認為沒有活力熱情就要交棒退休。他的女兒謝家宜參選。











李榮鴻則感謝市府團隊及議會同事， 互助合作。他的兒子李文傑參選議員。











李麗華說，這是喜悅時刻，交棒給女兒黃佳恬接棒，繼續為地方做事，她感謝市府團隊協助。她是盲人的孩子，出身貧寒，了解基層，雖然講話大聲，但很相處。











邱素貞表示，凡事從最貼近民眾生活的角度去思考與發聲。「愛、關懷」是她從政的核心價值與初衷。在2008年11月3日，她與陳淑華、賴佳微、紀麗玉等議員，前往台北圓山飯店，從住宿的圓山飯店6樓房間向下拉出寫有「陳匪雲林滾蛋」、「Taiwan is Taiwan」的巨幅布條，引起國際媒體關注。至今回想起來，仍十分自豪。

邱素貞表示，她的女兒、現任南區國光里長陳雅惠，長年在她的身邊學習，耳濡目染，對服務大眾有高度熱忱與經驗，年底將挑戰更上一層樓，接受選民考驗，參選東、南區市議員，期盼「惜花蓮盆」，獲得更多支持，順利當選，有機會服務更多民眾。

議員林汝洲交棒給兒子林昊佑；吳顯森則交給兒子吳呈賢，另名兒子吳建德選原民議員；段緯宇也交合兒子段中仁。陳世凱則推助理曾威參選。