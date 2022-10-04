中市10位議員榮退　告別演說感人

台中市議會今年共有10位議員宣布退休，包括何敏誠、楊正中、李榮鴻、段緯宇、謝明源、李麗華、邱素貞、吳顯森、林汝洲及陳世凱，今(4)日進行112年度總預算三讀議案第三讀會，市議會舉行歡送會，退休議員告別演說感人。由市長盧秀燕、議長張清照、副議長顏莉敏逐一獻花送上祝福。盧秀燕致詞，感謝議員們長年以來的監督與鞭策，與市府一齊努力為市民服務，也共同見證台中蛻變和進步，功成身退。
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楊正中說，劇作家李國修曾說過，「一輩子做好一件事，就功德圓滿」，他堅持初衷，25年來像陀螺一直轉個不停，天天奔波信守選民託付，如今到了該下車的時刻，珍重再見，後悔有期。他的兒子楊大鋐接棒參選。
謝明源表示，他自己是窮二代，92年任兩屆立委，在交委員會爭取74號快速道路、鐵路高架化，再回議會服務鄉梓，從事政治是為民服務，透過市府完成任務，他認為沒有活力熱情就要交棒退休。他的女兒謝家宜參選。
李榮鴻則感謝市府團隊及議會同事， 互助合作。他的兒子李文傑參選議員。
李麗華說，這是喜悅時刻，交棒給女兒黃佳恬接棒，繼續為地方做事，她感謝市府團隊協助。她是盲人的孩子，出身貧寒，了解基層，雖然講話大聲，但很相處。
邱素貞表示，她的女兒、現任南區國光里長陳雅惠，長年在她的身邊學習，耳濡目染，對服務大眾有高度熱忱與經驗，年底將挑戰更上一層樓，接受選民考驗，參選東、南區市議員，期盼「惜花蓮盆」，獲得更多支持，順利當選，有機會服務更多民眾。
議員林汝洲交棒給兒子林昊佑；吳顯森則交給兒子吳呈賢，另名兒子吳建德選原民議員；段緯宇也交合兒子段中仁。陳世凱則推助理曾威參選。
盧秀燕表示，今年台中市議會很不一樣，有10位議員選擇不再爭取連任，功成身退，交棒給後輩。盧說，她曾是立院最早提案支持18歲公民權的立委之一，她始終相信，給年輕人機會、給年輕人責任，國家、城市才會加速茁壯成長。