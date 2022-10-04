人物／大聲宣告「我回來了」　翁肇喜如何讓三商壽重生

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談到三商美邦人壽的發展史，那要從1965年說起，當時同樣畢業於台大商學院的翁肇喜、陳河東、郭仲熙的3人，合夥創立了「三商行」，從貿易起家，經營範疇深入國人食、衣、住、行各個需求層面，從三商百貨到牛肉麵、鞋店等，翁肇喜還曾經引進日本麒麟啤酒、朝日啤酒，並已發展成總店數已超越1300家，員工人數達2萬人以上的總合性服務企業集團，也在2015年104年轉型為投資控股公司，並更名「三商投資控股公司」。
1993年7月更成立了三商人壽，畢業於台大商學院與具有英國桑德蘭大學文學碩士學位的翁肇喜，成為三商美邦人壽創立時的首任董事長，在他的領導下，創立5年後開始創造獲利，1998年總保費收入更一舉突破百億，翁肇喜7年任內讓三商美邦人壽成為本土新壽險公司的領導品牌。
2001年與美商百年金融集團MassMutual策略結盟，更名為「三商美邦人壽」，2008年至2014年更找來5月天代言，不僅知名度大增，形象廣受好評。2010年三商美邦人壽與MassMutual結束長達10年策略合作關係，由母集團三商行將MassMutual所有持股全數買回，之後三商美邦人壽積極籌備上市，並在2年後、也就是2012年12月正式掛牌，成為當時相隔15年來唯一上市的壽險股，並在2017年第3季季底總資產突破兆元，正式達到「兆元企業」的里程碑。
在成立近30年的重要時刻，三商美邦人壽總部在今（2022）年6月正式喬遷至台北市內湖區石潭路，但對於三商美邦人壽來說，卻也因去年重押元大台灣50反1、俄羅斯債投資出現問題，今年第2季更已跌破兩道監理防線，不僅淨值比已不到3%，資本適足率（RBC）亦低於200% ，讓自2016年擔任董事長的三商陳家的陳翔玠，與另一大股東翁家的副董事長翁翠君，雙雙在董事會後請辭，並由總經理陳宏昇暫時代理，任內投資長林大鈞也在7月底請辭。
雖然三商美邦人壽在今年初、7月中、8月中宣布三度增資，但根據金管會公布的最新數據，至9月底有7家壽險公司淨值比低於法定標準3%以下，其中三商美邦人壽已降至2.1%，資本適足率也低於法定的200%，因此，目前三商美邦除了繼續賣樓還要找私募策略投資人，董事長懸缺了156天後，也終於在10月3日確定由三商行創辦人之一、也是三商美邦人壽首任董事長翁肇喜回鍋接任，他同時也是前副董事長翁翠君的父親。
只是，高齡88歲的翁肇喜回鍋接董座，多少還是讓人有點意外，也引發外界揣測是不是沒人敢接這燙手山芋？即便他也未打破最高齡任職保險業董事長的紀錄，2019年12月中金融老將前日盛金董事長陳棠以85歲的年齡正式接下下代理南山人壽董事長，2020年4月底正式接下董座職位，直到今年7月年89歲的他才交棒給現年39歲的尹衍樑之子尹崇堯，而在翁肇喜接任三商美邦人壽董座後，也成為目前最年長的保險業董座。
翁肇喜與陳棠接掌壽險董座也有共同點，除了都是高齡接任，更都是臨危授命的「救火員」，陳棠是因尹崇堯代理董座人事被金管會駁回，南山董事會才改推派他接任，而翁肇喜則是在三商美邦人壽面臨財務困境之下接下重任，相較於陳棠，翁肇喜此時接任恐面臨更大挑戰，不僅是要穩定軍心，拯救三商壽的淨值與財務狀況才是當務之急。
其實，「年齡」對翁肇喜來說，從來不是問題，他在給員工的親筆信中就透露「人生七十才開始」，在近70歲時，他因對人類行為有興趣，才開始攻讀英國桑德蘭大學文學碩士，開始研究人間佛教與入世佛教的關係，「母語是日語的我，用英文上課，經常熬夜做學問寫論文」，並在在72歲取得學位。不過，他強調，講這段不是要表現出他有多厲害，而是想告訴大家，人並非一出生什麼事情就都會了，要靠著不斷的學習，不要讓自己閒著，好學不倦追求知識與心靈的成長，來面對每天工作及生活上的難題與挑戰，同時用心全然投入，面對工作及生活上的難題與挑戰。
其實，翁肇喜除了在金融保險業成就之外，其他領域也有卓越的創舉及貢獻，他在31年前即創辦了台灣連鎖暨加盟協會，並以「同行不是冤家，異業可以為師」的宗旨，為連鎖加盟產業建立良好共好、共榮的經營環境，在2017年獲得該協會頒贈「終身成就獎」。喜愛打高爾夫球的翁肇喜，也是台灣高爾夫重要推手。48歲才接觸高爾夫球的他，5年後就創辦了三商名人賽等賽事，在推動台灣高爾夫球發展可說不遺餘力，更以個人名義贊助巡迴賽，今年中華民國高爾夫協會更首次頒發「高爾夫終身貢獻獎」來感謝他。
如今，翁肇喜接下三商美邦人壽這重擔，他在給員工的親筆簽名信中也強調，三商美邦人壽是一間好公司，但如同在人生道路上，哪有不跌倒的，跌倒了、爬起來，拍拍身上的塵土，繼續奔跑，他相信在全體夥伴戮力齊心下，必定能找回屬於我們的驕傲，「30而立，商譽興邦」，追求卓越，永不放棄。