劉雨柔離婚後「解放半球」報平安！粉絲歪樓：改嫁我好了
35歲女星劉雨柔，在上個月26日和老公黃育仁結束6年婚姻，震撼演藝圈，也讓外界相當擔心她的狀況。幸好相隔一個禮拜後，劉雨柔就在IG發文報平安，卻也附上一張辣到破表的照片，如此反差的情境，也讓不少粉絲們瞬間失神，「改嫁給我吧！」
劉雨柔昨（3）日在IG上PO文向所有關心她的朋友們致謝，「你們的留言、訊息…我都收到了，最幸福的事情，是你們都在」，最後更附上一句話「sorry la … 讓你們擔心了」透露自己已經慢慢走出來，維持正常的生活模式，「#跨出第一步 #正常生活不改變 #工作優先」。
但令人訝異的是，劉雨柔竟然附上一張尺度破表的火辣照，雖然穿上一件膝長袍，坐在沙發上望著另一邊，似乎想要傳達沉思後走出來的意境，但服裝中間卻大膽露出傲人上圍，再配上那對穠纖合度的誘人美腿。
照片曝光後，有不少粉絲歪樓狂喊「這角度也太美」、「這樣的身材被…真的不會講了，真浪費」、「改嫁給我吧！」大部分網友仍給予鼓勵，「好美，妳是最棒的」、「辛苦您了，相信未來的日子妳可以過得更好，加油」、「加油，做最帥的女人」。
其實在離婚消息曝光後隔天，劉雨柔就發文提到，她和前夫是在彼此理性、和平、尊重的溝通之下離婚，「我們決定在感情還沒破裂之前，退回到朋友的關係」，並強調在未來的日子裡，兩人依然會用朋友的身分存在，「一切都沒有過多需要臆測的問題發生，我們將不佔用任何社會資源在談論此事，也再次謝謝大家的關心。」（編輯：詹鎰睿）