【車勢星聞】影／砂石車衝撞路邊車輛再撞進草爺公司，所幸無人受傷

草爺日前結束《逆局》記者會後，接到員工告知位於南投的公司遭到衝撞，導致公司大門、內部毀損，幸好當時沒有起火，所幸員工也都下班了，沒有造成人員受傷。 我是廣告 請繼續往下閱讀 【車勢星聞】砂石車衝撞路邊車輛再撞進草爺公司，所幸無人受傷。（畫面：草爺提供）×【車勢星聞】砂石車衝撞路邊車輛再撞進草爺公司，所幸無人受傷。（畫面：草爺提供）草爺南投的公司遭到砂石車衝撞路邊停靠車輛，該車輛因推擠撞進草爺公司鐵捲門內，導致公司大門、內部毀損，當時幸好沒有起火，且員工皆下班並無造成人員受傷，財物損失大約40萬元。據了解，警方酒測結果該駕駛人並無酒駕情形。草爺事後表示：「人沒事平安就好。」【車勢星聞】草爺入圍金鐘「最具潛力新人獎」，將帶金牌走紅毯。（圖：愛奇藝國際站提供）×【車勢星聞】草爺入圍金鐘「最具潛力新人獎」，將帶金牌走紅毯。（圖：愛奇藝國際站提供） 最終獻映，Audi推出限量333輛R8 V10 GT RWD 時尚迷搶買，BMW與Kith合作推出超稀少i4 M50 Charge Cars賦予老野馬新生命，初代Ford Mustang化身純電悍馬 挑戰業界最輕性能機車胎，正新CST CMSRR $2,400元起熱血發表!