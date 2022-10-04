視導災防中心未與花東視訊　蘇貞昌再度致歉

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傅崐萁質疑，潘文忠不來沒關係，國教署長彭富源來了卻躲在三樓校長室，要他們從一樓跑到三樓去找他，傅崐萁質疑「這就是我們的團隊，面對災情發生這樣怎麼做教育？」怎麼能用這種方式對待災區的國會議員與縣長。
潘文忠澄清表示，當天到花蓮從早到晚看了許多學校，下午3點多也陪蘇貞昌到春日，沒有說要看哪一所學校，跟蘇貞昌去是想全面關心，用最快的速度來幫花蓮處理災後的事。傅崐萁則質疑潘文忠去看學校，「你會比地方更了解嗎？怎麼沒跟地方政府聯繫？」
傅崐萁質疑蘇揆的救災行程？蘇貞昌解釋表示，9月19日本來行程安排是排花蓮慈濟的行程在最後面，但因為知道前一天趕到玉里救災的慈濟團隊已經回來，所以下飛機就近去感謝他們，不要讓他們等到晚上，讓他們等一天。
傅崐萁質疑，如果前一天蘇貞昌有跟災區市長視訊，今天會有這麼多資訊落差嗎？他呼籲中央政府官員要到地方行程要跟地方磋商，不要讓地方政府猜測，先跟地方政府聯繫清楚，地方政府能清楚說明最急迫的需求。
蘇貞昌表示，前一天確實是很失禮，讓徐榛蔚等，當初在中央災害應變中心確實不知道有縣長在線上，消防署當初安排沒有秀縣市長在線上，所以第二天第一時間碰到徐榛蔚就向她道歉沒有聯絡好。傅崐萁詢問受損的學校跟橋樑是否允諾馬上修復？蘇貞昌回答「是」。