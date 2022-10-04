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視導災防中心未與花東視訊　蘇貞昌再度致歉

▲0918花東強震視導災防中心時未與花東縣長視訊，行政院長蘇貞昌再度致歉。（圖／翻攝自國會直播頻道）
▲0918花東強震視導災防中心時未與花東縣長視訊，行政院長蘇貞昌再度致歉。（圖／翻攝自國會直播頻道）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-04 16:17:58

台東上（9）月18日發生規模6.8強震，蔡英文總統當晚視察中央災害應變中心，原訂要跟花東災區視訊連線，卻沒連線，引發爭議。行政院長蘇貞昌今（4）日再度為未與花蓮縣長徐榛蔚視訊道歉。

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行政院長蘇貞昌今日率閣員赴立院報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備詢，國民黨立委傅崐萁質詢時表示，花蓮地震造成500多間民宅毀損、45間學校破損、3條大橋斷裂、2條大橋需要重建，民間產業重大災損時間點，他們9月19日上午接到訊息蘇貞昌要到東里火車站，他們10點半就到玉里恭候，之後接到學校受損嚴重，教育部長潘文忠11點要去了解受損，他們10點40分又趕到春日國小，但到了之後又說潘文忠不來了。

傅崐萁質疑，潘文忠不來沒關係，國教署長彭富源來了卻躲在三樓校長室，要他們從一樓跑到三樓去找他，傅崐萁質疑「這就是我們的團隊，面對災情發生這樣怎麼做教育？」怎麼能用這種方式對待災區的國會議員與縣長。

潘文忠澄清表示，當天到花蓮從早到晚看了許多學校，下午3點多也陪蘇貞昌到春日，沒有說要看哪一所學校，跟蘇貞昌去是想全面關心，用最快的速度來幫花蓮處理災後的事。傅崐萁則質疑潘文忠去看學校，「你會比地方更了解嗎？怎麼沒跟地方政府聯繫？」

傅崐萁質疑蘇揆的救災行程？蘇貞昌解釋表示，9月19日本來行程安排是排花蓮慈濟的行程在最後面，但因為知道前一天趕到玉里救災的慈濟團隊已經回來，所以下飛機就近去感謝他們，不要讓他們等到晚上，讓他們等一天。

傅崐萁質疑，如果前一天蘇貞昌有跟災區市長視訊，今天會有這麼多資訊落差嗎？他呼籲中央政府官員要到地方行程要跟地方磋商，不要讓地方政府猜測，先跟地方政府聯繫清楚，地方政府能清楚說明最急迫的需求。

蘇貞昌表示，前一天確實是很失禮，讓徐榛蔚等，當初在中央災害應變中心確實不知道有縣長在線上，消防署當初安排沒有秀縣市長在線上，所以第二天第一時間碰到徐榛蔚就向她道歉沒有聯絡好。傅崐萁詢問受損的學校跟橋樑是否允諾馬上修復？蘇貞昌回答「是」。


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