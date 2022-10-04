LINE TAXI 升級版10/21雙北發車！爽搭特斯拉車資1.2倍
LINE今(4)日舉辦年度記者會，會中除了分享各項服務的新功能之外，LINE TAXI大動作推出「LINE TAXI 星選科技車」，主打五星級體驗，首波服務範圍以雙北為主，預計將派出40台Tesla於雙北地區搶先體驗，且駕駛皆通過禮賓服務訓練，希望成為計程車業界的豪華商務艙，預計將於10/21正式上線。但要有更好的服務，升級版的LINE TAXI 定價相對高了一些，比一般計程車高了1.2倍，像是單趟如果搭一般小黃200元，但使用LINE TAXI星選科技車，則需要多付40元。
根據LINE TAXI內部統計，平台自2019年上線以來，目前LINE TAXI用戶數已達280萬、合作駕駛達12,000位，與疫情這2年之前相較，不僅翻倍成長，累積完成的行程，更已超過2000萬趟次。LINE TAXI經訪談與數據觀察發現，92%用戶期待期待再次搭到電動車，且高達99% 用戶期待能在行程中獲得貼心的服務體驗。有鑑於此，LINE TAXI宣布推出全新服務選項「LINE TAXI星選科技車」，將優先採用電動車，首波40台皆為Tesla，多為Model 3車款，車內提供瓶裝水、充電插座，且聘請專業形象顧問團隊，為「星選科技車」駕駛量身打造禮賓培訓。
「LINE TAXI星選科技車」禮賓服務五個階段
- 迎賓：主動協助顧客置放行李、進行防疫措施。
- 起步：詢問指定路線、確認背景音等乘車喜好，並主動提供如充電、瓶裝水等。
- 行駛：除了平穩駕駛，也留意與乘客適切的互動，隨時聆聽並以禮回應乘客需求。
- 抵達：需確認車輛是否停靠在乘客方便下車的地點，並主動告知車資、付款方式、折扣優惠等。
- 送客：由駕駛協助行李歸還、提醒隨身物品。