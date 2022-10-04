回憶專賣店開張！圖書文具超夢幻 《尼羅河女兒》都來了
越是身處高科技的新世代，過去越懷舊的玩意反而更受青睞，不只演藝圈興起「王心凌男孩、蘇有朋女孩」熱潮，連鎖文具店也大玩回憶殺，金石堂網路23周年慶開張「回憶專賣店」，翻玩古玩表現自我風格，其中「秋．走讀－Retro 復刻經典主題書展」更讓讀者找回小時候純真年代的感動。
金石堂網路即日起推出「回憶專賣店」，主打六七八年級生的「回憶殺」，推出許多夢幻圖書與文具，話題選品包括《檞寄生》、《六弄咖啡館》、《模仿犯》、《灌籃高手》、《王家の紋章》(早期譯名《尼羅河女兒》)、復古玩具釣魚機、復古文具按壓式橡皮擦等，瞬間讓人掉入年輕時的回憶漩渦。
重溫童年回憶外，金石堂網路每天免費發放230元禮券，消費者可先領券再消費。消費滿額就回饋等同現金的「金石堂金幣」，每周二三四限時免費搶金幣，最高等同現金720元，周二、周三更有限量商品1元。消費再抽大同電鍋、任天堂攜帶型遊戲機、1000元電子禮券及Apple Watch 8等大獎。
而博客來推出電子書服務滿5周年，繼去年底推出有聲書、線上課程，今年上半年再推動「電子書訂閱服務」，半年內書籍下載量達10萬次，帶動電子書App活躍人數成長1成。據博客來銷售觀察，電子書成長最多前三大類為漫畫、宗教命理、心理勵志，顯示疫情下，民眾更依賴閱讀、學習作為身心調劑。博客來即日起至10月13日開跑周年慶活動，超過5千種暢銷電子書、電子雜誌，還有首度加入的有聲書、線上課程，最低11元起，結帳滿888元送100元E-Coupon。