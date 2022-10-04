北市東區百貨推京都展！看好業績年增13%　看Q4審慎樂觀

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至於日幣貶值，京都展的商品會不會便宜一波？業者解釋，雖然日幣貶值，但實際上不會那麼快反應到終端市場，且因為台日異地合作舉辦展覽都以美元商討計價，因此價格上與之前差不多，但即便如此，許多民眾一早就來報到，甚至還有的拉行李箱、大型購物袋來購買伴手禮、日本直送的海鮮和工藝品。
遠東SOGO忠孝店一向有「美妝天后宮」的稱號，化妝品、保養品坪效全台第一，而針對今年表現，業者表示6、7月暑假時，彩妝品就開始好起來，較去年相比，成長幅度有15%，主要是許多品牌推出新品，以及民眾慢慢恢復日常生活，出席場合變多，服飾與化妝品消費也跟著回升，再加上忠孝店這兩年的大幅改裝，包含超市與熟食區，以及10月底將完工的建築外牆，煥然一新的購物環境都讓整體提袋率提高。
根據遠東SOGO忠孝店觀察，依據店裡的消費成長性以及同業周年慶的狀況來看，對整體消費力非常有信心，也因此針對此次京都展，檔期目標業績看好將達4200萬、年增13%。而時序進入第四季，自家周年慶也將登場，認為民眾買氣回升，再加上品牌商供應鏈也很OK，提供充足貨源，因此認為第四季將是很好的機會點，整體審慎樂觀。
至於會不會怕解封在即，民眾把消費都留在海外？業者表示，民眾短時間心理上還是會有點怕怕的，認為至少還要再3個月，整體狀況才會比較明朗，現階段民眾應該還是在國內消費居多。
另外，外界好奇預計2024年營運的SOGO大巨蛋「遠東SOGO CITY」將會如何經營？業者指出，整個承租面積超過4.2萬坪，是非常大的量體，將規劃為全客層，但會拉高娛樂比例以做出跟其他百貨的差異化，而餐飲部分也會拉高到一定比例，並透露因為就在捷運連通道與電影院旁，因此有部分餐飲可能做到深夜或者24小時營運，要大家拭目以待。