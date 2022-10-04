2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

北市東區百貨推京都展！看好業績年增13%　看Q4審慎樂觀

▲遠東SOGO百貨睽違2年半再辦京都展，看好檔期業績年增13%，針對整體Q4表現審慎樂觀。圖為日本來的職人現場食演大阪卷。（圖／記者許家禎攝，2022.10.4）
▲遠東SOGO百貨睽違2年半再辦京都展，看好檔期業績年增13%，針對整體Q4表現審慎樂觀。圖為日本來的職人現場食演大阪卷。（圖／記者許家禎攝，2022.10.4）

記者許家禎／台北報導

2022-10-04 16:03:48

解封在即，但還有許多民眾觀望要不要出國，為此百貨業者摩拳擦掌，看準消費力早就恢復，趁勢推出京都展，認為買氣已恢復到疫情前的水準，因此檔期目標業績將達4200萬、年增13%。針對第四季表現，業者同樣審慎樂觀，透露就連品牌商供應鏈都準備好了，就等民眾上門消費。

我是廣告 請繼續往下閱讀
遠東SOGO百貨睽違2年半再辦京都展，這次邀請5、6個從日本來的職人解隔後到現場食演，雖然不比疫情前的10多個，但依舊吸引不少婆婆媽媽前往消費，這次初登場的更有8家，強調都是當地有名氣、在台灣不容易買到，且在網路上討論度極高的商品。

至於日幣貶值，京都展的商品會不會便宜一波？業者解釋，雖然日幣貶值，但實際上不會那麼快反應到終端市場，且因為台日異地合作舉辦展覽都以美元商討計價，因此價格上與之前差不多，但即便如此，許多民眾一早就來報到，甚至還有的拉行李箱、大型購物袋來購買伴手禮、日本直送的海鮮和工藝品。

遠東SOGO忠孝店一向有「美妝天后宮」的稱號，化妝品、保養品坪效全台第一，而針對今年表現，業者表示6、7月暑假時，彩妝品就開始好起來，較去年相比，成長幅度有15%，主要是許多品牌推出新品，以及民眾慢慢恢復日常生活，出席場合變多，服飾與化妝品消費也跟著回升，再加上忠孝店這兩年的大幅改裝，包含超市與熟食區，以及10月底將完工的建築外牆，煥然一新的購物環境都讓整體提袋率提高。

根據遠東SOGO忠孝店觀察，依據店裡的消費成長性以及同業周年慶的狀況來看，對整體消費力非常有信心，也因此針對此次京都展，檔期目標業績看好將達4200萬、年增13%。而時序進入第四季，自家周年慶也將登場，認為民眾買氣回升，再加上品牌商供應鏈也很OK，提供充足貨源，因此認為第四季將是很好的機會點，整體審慎樂觀。

至於會不會怕解封在即，民眾把消費都留在海外？業者表示，民眾短時間心理上還是會有點怕怕的，認為至少還要再3個月，整體狀況才會比較明朗，現階段民眾應該還是在國內消費居多。

另外，外界好奇預計2024年營運的SOGO大巨蛋「遠東SOGO CITY」將會如何經營？業者指出，整個承租面積超過4.2萬坪，是非常大的量體，將規劃為全客層，但會拉高娛樂比例以做出跟其他百貨的差異化，而餐飲部分也會拉高到一定比例，並透露因為就在捷運連通道與電影院旁，因此有部分餐飲可能做到深夜或者24小時營運，要大家拭目以待。


買氣回到疫情前水準？百貨周年慶檔期業績估成長10%

百貨周慶玩「點數富翁」滿千送點　南西店目標業績年增6%

百貨超市業績王改裝、引進推車滅菌艙　深耕主顧拓新商機

新光三越1到7月營收雙位數成長　吳昕陽：最壞的已經過去

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀