Booking.com與Klook宣布合作！訂房平台也能加購旅遊票券

Klook商務長范偉能表示，很高興與Booking.com展開合作，串連Booking.com廣大的用戶群和亞太地區各種令人驚喜且獨特的體驗；亞太地區的跨境旅遊才剛剛起步，這種合作關係將使我們的商家能夠觸及到全球更廣大的旅客，並且加速亞太地區的旅遊復甦。
目前Klook上有超過49萬種旅遊體驗與行程，涵括全球1,000個以上的目的地，而除了與Booking.com合作串接外，Klook今年也宣布完成與旅遊搜尋引擎KAYAK，以及總部位於阿姆斯特丹的旅行活動票務平台「Tiqets」串連，為全球旅客帶來更多不同的景點和體驗選擇。
先前Klook也透過日本軟銀的牽線，與東南亞最大的共享服務App Grab展開合作，面向Grab上億名用戶推廣全球體驗，包括台灣的景點與遊程等。
Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧表示，透過與國際級夥伴展開策略合作，除了讓旅客有更豐富多元的行程可選擇外，對旅遊商家來說，則可獲得更多面向全球旅客的曝光機會，加上Klook平台支援14種不同語系，世界各地的旅客可以選擇自己當地語言了解更多活動資訊與行程安排，自然提升線上預訂商機；我們也持續將這樣的國際級資源帶給台灣在地旅遊商家，共同向全球推廣台灣觀光。
Booking.com與Klook合作串連多個熱門目的地的豐富行程與體驗，讓旅客可以更方便透過手機預訂世界各地的人氣活動和沈浸式體驗，例如泰國料理或是韓食的烹飪體驗，為旅程添增更多亮點與難忘的回憶。
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