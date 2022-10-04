台南市議會國慶連假推鞋藝嘉年華 皮革DIY還能賞花燈

由台南市皮革製品商業同業公會推出的「府城經典製鞋工藝特展」將於 10 月 7 日至 10 月 10 日在台南市議會噴水池廣場展出，現場除了可以一窺製鞋師傅工藝表演，還可體驗皮革手作 DIY ，了解台南手工製鞋歷史，現場打卡還送特製「台南好鞋」椪餅。今日記者會立法委員陳亭妃偕同議長郭信良、市議員陳怡珍、陳秋萍、蔡旺詮、周麗津與皮革公會理事長黃永順、財團法人鞋技中心組長蕭豐源一同召開記者會，宣傳傳統鞋藝與花燈水舞秀的結合，要讓民眾知道這場台南最盛大的嘉年華會。

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陳亭妃表示，鞋業是傳統產業，也是台南的代表產業，雖然我們以反傾銷來抵制中國的削價競爭，但到目前為止，中國仍然用各種方式侵略台灣的鞋業市場。這場活動可以讓台南人看到台灣傳統鞋的工藝，並且了解台南手工製鞋歷史。自己向工業局爭取到鞋藝嘉年華活動經費，當天除了有製鞋前輩老師傅教大家做鞋，更能體驗親子手作 DIY ，藉著敲敲打打從手作中體會傳統鞋業的藝術與精神。而且鞋產業的第 2 代都努力爭取轉型，希望將台灣精神、台南價值行銷全世界，政府更應該給予全力的支持。

郭信良指出，台南是全國鞋業的大本營，安南區更是製鞋業的重鎮，大家對於台灣經濟的貢獻，功不可沒。尤其現在 2 代更加努力創新研發出新技術，將台灣鞋業發揚光大。歡迎大家在雙十國慶連假來到議會走走，除了看燈光水舞秀，也能深刻了解製鞋工藝的精華。

黃永順表示，台南市皮革製品商業同業公會已經創立 60 多年，這段時間以來大家一直為鞋業蓬勃發展而努力，每年都在台北舉辦鞋展，為廠商創造良好商機。近期為因應大環境改變，廠商也紛紛尋求轉型，創造新的銷售契機，期盼未來各界繼續給予鞋業發展鼓勵，讓台南的代表性的傳統產業生生不息。

▲鞋藝老匠師陳中正展示自己設計的手機袋，手工精細（圖／記者林怡孜攝，2022,10,04）

今天記者會經營鞋業 40 餘年的老匠師陳中正也親自展示自己設計的鐮刀袋及手機袋。陳中正表示，鞋業嘉年華活動參加體驗的民眾都能親自操作多達 10 種不同的手工縫法，做完還能將成品帶回家，歡迎國慶連假親子一同來參與這有趣的活動。