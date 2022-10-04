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入府遞國書　新任帛琉大使：欽佩蔡英文、盼體驗台灣文化

▲新任帛琉大使歐儒侃向蔡英文呈遞到任國書。（圖／總統府提供）
▲新任帛琉大使歐儒侃向蔡英文呈遞到任國書。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-04 16:17:22

總統蔡英文今（4）日上午接受新任帛琉共和國駐台特命全權大使歐儒侃（David Adams Orrukem）呈遞到任國書，歡迎他來臺履任，並感謝帛琉多年來在國際場合對台灣的堅定支持；蔡英文表示，過去20多年來，台帛共同在農漁業技術、醫療衛生、教育文化及潔淨能源等項目及領域合作，創造豐碩的成果，她也期盼持續強化台帛夥伴關係，為雙方開展更多合作機會。

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▲新任帛琉大使歐儒侃與蔡英文晤談。（圖／總統府提供）
▲新任帛琉大使歐儒侃與蔡英文晤談。（圖／總統府提供）
蔡英文致詞時表示，今天很高興接受歐儒侃呈遞到任國書，她要代表台灣政府及全體台灣人民表達最誠摯的歡迎。她提及，自己曾在2019年訪問帛琉，對於帛琉保護傳統文化及環境生態的決心印象十分深刻。

蔡英文說，去年3月帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr）訪台，雙方共同推動觀光旅遊，這是當時全球疫情發生以來，第一位來到台灣的外國元首，充分展現台灣和帛琉間堅定的情誼。下周四台灣即將邊境解封，相信雙方的旅遊觀光，也會更加蓬勃發展。

蔡英文指出，台灣和帛琉都是四面環海的海洋國家，也共享民主自由等重要的普世價值。過去20多年，兩國共同在農漁業技術、醫療衛生、教育文化及潔淨能源等項目及領域合作，創造豐碩的成果。

蔡英文也感謝帛琉多年來在國際場合對台灣的堅定支持，對於帛琉堅定的邦誼及支持，台灣人民都非常感動。她也請歐儒侃務必要向帛琉人民轉達來自台灣的感謝。

隨後，歐儒侃致詞表示，帛琉與台灣有許多共同點，均自豪於擁有多元文化、族群、宗教及傳統，這些多元性強化並豐富了兩個國家，他很期待能親自體驗台灣的歷史與文化寬度，並與台灣人民分享帛琉的文化。

歐儒侃表示，他非常欽佩蔡英文卓越的領導力，並感念兩國的獨特友誼。多年來，帛琉人民受惠於台灣一流的醫療設施，帛琉學生也受益於臺灣受推崇的教育機構。帛琉為開發中國家，他將致力促成雙方在農業、水產、觀光、交通、運輸等台灣擅長領域的合作機會；此外，台灣的財政與商務模式也值得帛琉參考。

▲新任帛琉大使歐儒侃入總統府會見蔡英文。（圖／總統府提供）
▲新任帛琉大使歐儒侃入總統府會見蔡英文。（圖／總統府提供）

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