被「隔壁桌正妹」煞到暈船！網一看竟是大咖女神：太美了
走在路上或到餐廳吃飯，偶爾也會遇見大明星就在身旁，也讓人不禁好奇多看幾眼。昨（3）日一名網友就分享，他在吃飯時遇到一位非常漂亮的女性顧客，讓他感覺就是明星，結果貼文曝光後，大家紛紛感到羨慕，「那是隋棠啊！」、「本人也太美了吧」。
臉書社團「爆廢公社二館」，一名網友分享照片，「隔壁桌的好漂亮，感覺應該是明星！」可以看到這位身穿白色衣服的長髮女子，氣質出眾，明顯與一般人不同，不斷散發明星般的氣息。
結果貼文曝光後，立刻吸引7千多人朝聖，大家一眼就認出這位大明星，「隋棠啊」、「隨堂測驗」、「看鼻子就知道是隋棠了」、「我前女友這都被妳遇到」、「我最欣賞的名模，隋棠」、「好想巧遇」、「隋棠的辨識度超高！很幸運耶！」更有不少人狂學經典台詞，「怎麼可以吃兔兔」、「她在吃兔兔嗎？」、「回不去了！瑞凡」。
而隋棠昨日也剛好在個人IG分享生活照，不僅造型和網友在餐廳拍下的照片相同，都是身穿白色上衣，和一頭烏黑亮麗的長髮，就連笑容都一模一樣。有趣的是，現年41歲的隋棠貼出素顏照後，更獲得知名造型師李明川的留言讚嘆，「這個素顏實在是太逼人了。」（編輯：詹鎰睿）