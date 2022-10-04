世界動物日為奴才請命！民眾黨選將呼籲社區廣設寵物公園

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洪鑫任說，家裡的寵物對主人來說，都是獨一無二的，目前台中登記寵物犬隻有15萬6,849隻，其中南屯區登記1萬0,029隻，身為台灣第2大城，台中僅有3座寵物公園，分別是東區泉源公園（樂業公園）、后里環保公園、南屯文心森林公園。
雖然另3處正興建或規劃中，但北北桃的寵物公園數量皆達15座以上，甚至近20座，且台中現有的3座，僅樂業公園達到台灣動物保護行政監督聯盟公布的合格寵物公園標準。讓毛孩盡情在公園玩樂，對台中飼主而言是遙不可及的夢想。
洪鑫任說，據獸醫指出，狗狗若沒有充分運動，對身心發展都極不利，尤其大型犬隻容易罹患肌腱老化或心肺功能衰竭，讓寵物去公園運動，除了增進健康，還能幫助牠們社會化、增加爸媽對毛小孩的教育機會、擴展飼主社交圈。但3座寵物公園分散在南屯、東區及后里區，對住在其它地區的居民與毛孩來說，長途跋涉是一種折磨。
洪鑫任建議，應結合各社區公園設置「社區型寵物遛噠區」，讓寵物公園、遊戲場離家更近，以南屯為例，豐樂公園可增設中型「標準寵物放電遊樂園」、黎新公園和保安公園增設小型「社區寵物遛噠區」，其他中型與小型的公園，也可以依據公園腹地面積，提供不同類型的設施。