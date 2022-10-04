張孝全驚傳確診「全面停工」！臨陣缺席電影首映會

張孝全原定明（5）日出席《童話・世界》電影首映會，卻因為確診被迫缺席，張孝全經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「目前還好，休養中，謝謝關心。」電影公司表示首映會照常舉行，江宜蓉、尹馨、夏于喬、王渝屏、游安順、蔡明修等演員將會出席。
張孝全片中飾演律師，在相當重要的一場法庭戲中，江宜蓉就提到：「那場戲我是坐在旁聽席，而孝全哥的戲和我不是同時進行的，但是孝全哥幫我在鏡頭後面一遍一遍地對詞，給了很多的情緒，讓我可以把角色演好。覺得他人真好。」張孝全就說：「不是我好，是妳好。」馬上擄獲後輩對他的尊敬。
張孝全目前有一個上幼稚園的兒子，他開始教兒子打拳，不僅運動健身也會學習保護自己。而最近街上許多選舉拜票的宣傳車，沒想到耳濡目染的兒子有天突然站在自己的小樓梯背好書包開始說：「大家好，我是某某某（還不是他自己的名字），路上請小心。」還跟爸爸敬禮，讓張孝全笑到翻掉。
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