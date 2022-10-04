順天美術館精選百餘件真跡 南美館邀您共享珍寶

台南美術館於9月29日至明年2月12日，推出「順天聚藝，共享珍寶」展，將台灣早期知名藝術家被收藏於美國順天美術館的精彩作品，分門別類進行主題分區，呈現給南台灣喜愛藝術的民眾。





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藥學博士許鴻源為台灣藝術奉獻無窮心力，許氏家族承自許鴻源遺志的無私奉獻，將作品捐贈回台。南美館「順天聚藝，共享珍寶」展，首次將順天美術館於2019年自海外大量捐贈至文化部典藏的671件作品中精選140件作品，完整呈現許鴻源的收藏品味與對這片土地的熱愛，與觀眾共享這些難得並賞心悅目的畫作。











本次展覽展出許多台灣早期知名藝術家之創作，不論是陳澄波、藍蔭鼎、楊三郎、洪通、席德進，甚至是「台展三少年」的林玉山、陳進、郭雪湖……等70位大師真跡珍品都可在此展覽得見，讓民眾可以一飽眼福、細細品味。展品精選自19世紀初以來台灣地景人物與日常生活物品的繪畫佳作，從1930年倪蔣懷的〈大稻埕一景〉到1988年張炳堂的〈禮門（孔子廟）〉，串聯出台灣藝術史發展脈絡下的重要節點。





▲張炳堂油畫作品-禮門（孔子廟）。朱紅色禮門襯上門後大片綠蔭，顏色鮮明、對比強烈（圖／記者林怡孜攝，2022,10,04）

展覽子題以「生物之美」、「靜物之美」、「瓶花之美」、「人物印象」與「畫筆下的台灣」分類，呈現自然且典雅的繪畫作品。觀賞者可見證A.R.T科技與藝術的完美結合，並藉由展覽作品飽覽自日治時代以降多元的地方色彩與民族特徵，窺探私人藏家歷年所珍視的台灣藝術家如何透過畫筆與顏料捕捉當下美好的永恆，保存豐富的人文景緻與風情。











今(4日)記者會現場展示了由友達光電公司提供之High Fidelity ART Display擬真藝屏，呈現由前輩藝術家李梅樹所繪之〈許鴻源博士夫婦〉作為展覽開端。友達團隊以博館級數位圖像處理與加密技術，完整還原畫作細膩筆觸，重現原作的真實色彩與細節，高規格顯示器搭配古典油畫金框，展間內有8件作品皆以此方式展示，是本次展覽亮點之一。



