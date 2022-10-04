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不是咖啡也有咖啡因？能量飲、鐵觀音、熱可可都上榜醫揭「過量8警訊」

不是咖啡也有咖啡因？能量飲、鐵觀音、熱可可都上榜醫揭「過量8警訊」
不是咖啡也有咖啡因？能量飲、鐵觀音、熱可可都上榜醫揭「過量8警訊」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-04 17:00:43

熱愛喝咖啡的人，總是每天一早喝一杯咖啡才會醒來，甚至早晚都要喝咖啡，不免擔心咖啡因含量會不會攝取過高。營養師表示，其實不是只有咖啡才有咖啡因，不少常見的飲料也含咖啡因。

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咖啡因含量排行榜

營養師高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》提供所整理的咖啡因含量排行榜，以下為每350ml之咖啡因含量數值：

·        黑咖啡 咖啡因含量：196mg

·    抹茶 咖啡因含量：165mg

·    能量飲料 咖啡因含量：116mg

·    奶茶 咖啡因含量：116mg

·    烏龍茶 咖啡因含量：109mg

·    綠茶 咖啡因含量：109mg

·    拿鐵 咖啡因含量：74mg

·    可樂 咖啡因含量：40mg

·    鐵觀音 咖啡因含量：35mg

·    熱可可 咖啡因含量：7mg

由此可見很多飲料都含咖啡因，如果一天喝咖啡、同時又喝了其他含有咖啡因的飲料，對體質敏感的人比較容易造成身體的負擔。

咖啡因過量8警訊

高敏敏提醒，過量攝取咖啡因會導致身體出現以下警訊：

焦慮焦躁

咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張，而已經容易出現壓力和焦慮的人 可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重；

越喝越累

過量咖啡易導致身體過於興奮，自然因缺氧而感到更加疲累；

失眠

咖啡因會導致神經系統過度興奮；

心悸、心跳砰砰跳

過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起精神緊張；

頭痛

咖啡因是中樞神經的興奮劑 會導致血管收縮；

胃痛

咖啡因容易刺激胃酸分泌；

頻尿

咖啡因會幫助利尿、加重頻尿；

腹瀉

咖啡因會刺激胃酸分泌 若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃。

營養師高敏敏 授權提供
營養師高敏敏 授權提供
不過高敏敏認為，其實正確攝取適量的咖啡對身體是有益的，如幫助增加新陳代謝、保持清醒、提升工作效率、燃燒脂肪、抗氧化等。

另外，因黑咖啡含較少額外添加物、熱量也最低，所以比較不會致胖。

怎樣才算是適量？

高敏敏建議，咖啡因的每日攝取量應控制在300毫克以下，才不會對健康造成影響，她舉例，兩杯大冰美式或拿鐵就超過了建議攝取量。

不過食安法已規定市售咖啡都要標示出每杯的咖啡因最高含量，以方便民眾計算。

最後高敏敏提醒，心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者、孕婦、孩童、骨質疏鬆者，最好避免或減少飲用含咖啡因飲品，並記得要多喝水。

 

本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導

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