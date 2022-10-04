不是咖啡也有咖啡因？能量飲、鐵觀音、熱可可都上榜醫揭「過量8警訊」

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營養師高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》提供所整理的咖啡因含量排行榜，以下為每350ml之咖啡因含量數值：
· 黑咖啡 咖啡因含量：196mg
· 抹茶 咖啡因含量：165mg
· 能量飲料 咖啡因含量：116mg
· 奶茶 咖啡因含量：116mg
· 烏龍茶 咖啡因含量：109mg
· 綠茶 咖啡因含量：109mg
· 拿鐵 咖啡因含量：74mg
· 可樂 咖啡因含量：40mg
· 鐵觀音 咖啡因含量：35mg
· 熱可可 咖啡因含量：7mg
由此可見很多飲料都含咖啡因，如果一天喝咖啡、同時又喝了其他含有咖啡因的飲料，對體質敏感的人比較容易造成身體的負擔。
咖啡因過量8警訊
高敏敏提醒，過量攝取咖啡因會導致身體出現以下警訊：
焦慮焦躁
咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張，而已經容易出現壓力和焦慮的人 可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重；
越喝越累
過量咖啡易導致身體過於興奮，自然因缺氧而感到更加疲累；
失眠
咖啡因會導致神經系統過度興奮；
心悸、心跳砰砰跳
過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，引起精神緊張；
頭痛
咖啡因是中樞神經的興奮劑 會導致血管收縮；
胃痛
咖啡因容易刺激胃酸分泌；
頻尿
咖啡因會幫助利尿、加重頻尿；
腹瀉
咖啡因會刺激胃酸分泌 若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃。
不過高敏敏認為，其實正確攝取適量的咖啡對身體是有益的，如幫助增加新陳代謝、保持清醒、提升工作效率、燃燒脂肪、抗氧化等。
另外，因黑咖啡含較少額外添加物、熱量也最低，所以比較不會致胖。
怎樣才算是適量？
高敏敏建議，咖啡因的每日攝取量應控制在300毫克以下，才不會對健康造成影響，她舉例，兩杯大冰美式或拿鐵就超過了建議攝取量。
不過食安法已規定市售咖啡都要標示出每杯的咖啡因最高含量，以方便民眾計算。
最後高敏敏提醒，心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者、孕婦、孩童、骨質疏鬆者，最好避免或減少飲用含咖啡因飲品，並記得要多喝水。
本文經 營養師高敏敏 臉書粉專《高敏敏 營養師》授權報導
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