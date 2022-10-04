只要是酒都傷身！醫揭「7大危害」：1時段喝傷害最小

我是廣告 請繼續往下閱讀
李思賢在臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》發文指出，酒精的成癮狀態，僅次於糖，而且很多人認為酒精會讓自己更清醒，其實是更「昏睡」，因為酒精對於中樞神經有抑制的效果，所以這也是酒後開車危險的原因之一。此外，很多人以為喝酒可以讓身體暖和，但其實酒精會增加微血管擴張及加速呼吸速率，使人流失更多熱量。
李思賢表示，過度飲酒不僅會導致肝硬化、食道靜脈曲張，還會妨礙脂肪及果糖的代謝，造成肥肉堆積在肝臟周圍。另外，酒精會影響營養的吸收，包括維他命B1、B2、B6、B12、維他命C、維他命K、鋅、鎂、鉀及其他微量礦物質。值得註意的是，喝酒會臉紅的人尤其傷身，因為缺乏乙醛脫氫酶的緣故，乙醛會在身體循環更久的時間。
李思賢提及，「喝的量」和「喝的時間」將決定酒精對身體的傷害程度，若能讓酒精在體內循環的時間越短，傷害就會降到最小，研究指出，凌晨2點到中午的時間酒精代謝較慢，下午到晚餐的時間酒精則代謝較快，所以晚餐時享受一杯美酒，好過凌晨在外逍遙。
李思賢再次提醒，酒就是酒，不管是啤酒、紅酒或威士忌，對身體的傷害都一樣，且啤酒還會造成痛風、尿酸，小喝一杯可作為身心放鬆的一個寄託，但千萬不要飲酒過度，更不要酒後開車害人害己。
本文經家醫科醫師李思賢臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》授權報導
延伸閱讀
營養師獨創超懶人吃蔬菜法！ 就算天天外食也不怕沒吃到蔬菜
每年2萬人「急性心衰竭」 不做「心臟移植」死亡率達100%！ 醫曝「1措施」延長治療黃金期