洗腎一半遇地震不慌張！　醫示災難自救小撇步：應急4原則、救難包必備

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血液透析
林軒任醫師表示，若是小地震還可以繼續透析，但若自行亂拔針，很可能因大量出血或空氣進入循環造成氣栓，造成生命危險；若是大地震，必須由醫師或護理長決定是不是能繼續洗腎。
他指出，一旦決定停止透析，患者必須進行以下4步驟：
1. 關閉透析機台幫浦；
2. 用止血鉗夾住管路動靜脈端，分離機器與人體間的管路；
3. 針插著趕快逃命，此時不要拔針，避免失血；
4. 到安全處後再拔針。
另外，若是遇到超級大地震，或醫護人員已經逃命或罹難，醫師建議可使用以下幾個自救方式：
1. 用止血鉗夾住動靜脈端後，自己拿剪刀剪斷與機器的連接；
2. 除非找不到止血鉗或剪刀時才考慮自行拔針；
3. 拔針後直接用力壓住針點加壓止血。
腹膜透析
對於進行腹膜透析的腎友，建議大地震時先停止機器透析，若是手洗患者，可跑至安全處再放液。
此外，林軒任建議短期內減為每天兩次腹膜透析：
1. 早上使用2.5%Dianeal透析液，晚上使用7.5%Extraneal透析液
2. 如果不使用Extraneal透析液，可改為早上使用2.5%Dianeal透析液，晚上再次使用2.5%Dianeal透析液；早上使用2.5%Dianeal透析液，晚上使用4.25%Dianeal透析液。
應急4原則
若當地震情況太嚴重，導致完全不能進行透析時，腎友應謹記以下4個原則以避免病況惡化太快：
1. 避免高鉀飲食，多攝取高熱量、高油脂的食物；
2. 避免過鹹飲食；
3. 每天限水500-1000cc；
4. 服用軟便或輕瀉劑，保持腸道暢通，避免便秘。
準備緊急救難包
最後醫師提醒，腎友們可先行預備好緊急救難包隨身攜帶，內需包含一週的必要性用藥（高血壓、心血管疾病、糖尿病等）和降鉀藥粉。
本文經 林軒任醫師 臉書粉專《引人入腎・林軒任醫師》授權報導
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