2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

洗腎一半遇地震不慌張！　醫示災難自救小撇步：應急4原則、救難包必備

洗腎一半遇地震不慌張！　醫示災難自救小撇步：應急4原則、救難包必備
洗腎一半遇地震不慌張！　醫示災難自救小撇步：應急4原則、救難包必備

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-04 17:00:43

不久前台灣發生頻繁地震，身在低樓層都可以明顯感覺晃動，腎臟內科醫師表示，還好這次地震發生在週末，學校沒有上課，週日也沒有人洗腎，大家有沒有想過，如果洗腎洗到一半發生地震，該怎麼辦呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任醫師在粉專《引人入腎・林軒任醫師》為民眾提供「災難自救小撇步」，分別針對災難發生當下正在進行血液透析、腹膜透析、或是無法透析的患者給予建議，幫助腎友在地震發生時不慌張。

血液透析

林軒任醫師表示，若是小地震還可以繼續透析，但若自行亂拔針，很可能因大量出血或空氣進入循環造成氣栓，造成生命危險；若是大地震，必須由醫師或護理長決定是不是能繼續洗腎。

他指出，一旦決定停止透析，患者必須進行以下4步驟：

1.   關閉透析機台幫浦；

2.   用止血鉗夾住管路動靜脈端，分離機器與人體間的管路；

3.   針插著趕快逃命，此時不要拔針，避免失血；

4.   到安全處後再拔針。

 

另外，若是遇到超級大地震，或醫護人員已經逃命或罹難，醫師建議可使用以下幾個自救方式：

1.   用止血鉗夾住動靜脈端後，自己拿剪刀剪斷與機器的連接；

2.   除非找不到止血鉗或剪刀時才考慮自行拔針；

3.   拔針後直接用力壓住針點加壓止血。

林軒任醫師 授權提供
林軒任醫師 授權提供
腹膜透析

對於進行腹膜透析的腎友，建議大地震時先停止機器透析，若是手洗患者，可跑至安全處再放液。

此外，林軒任建議短期內減為每天兩次腹膜透析：

1.   早上使用2.5%Dianeal透析液，晚上使用7.5%Extraneal透析液

2.   如果不使用Extraneal透析液，可改為早上使用2.5%Dianeal透析液，晚上再次使用2.5%Dianeal透析液；早上使用2.5%Dianeal透析液，晚上使用4.25%Dianeal透析液。

應急4原則

若當地震情況太嚴重，導致完全不能進行透析時，腎友應謹記以下4個原則以避免病況惡化太快：

1.   避免高鉀飲食，多攝取高熱量、高油脂的食物；

2.   避免過鹹飲食；

3.   每天限水500-1000cc；

4.   服用軟便或輕瀉劑，保持腸道暢通，避免便秘。

準備緊急救難包

最後醫師提醒，腎友們可先行預備好緊急救難包隨身攜帶，內需包含一週的必要性用藥（高血壓、心血管疾病、糖尿病等）和降鉀藥粉。

 

本文經 林軒任醫師 臉書粉專《引人入腎・林軒任醫師》授權報導

 

林軒任醫師 授權提供
林軒任醫師 授權提供
延伸閱讀
癌症不是治療完就沒事！ 醫：2族群慎防「心血管」出問題
5症狀恐為「用眼過度」警訊！ 眼藥水怎麼滴最有效？ 食藥署：「6步驟」要做到

不是咖啡也有咖啡因？能量飲、鐵觀音、熱可可都上榜醫揭「過量8警訊」

只要是酒都傷身！醫揭「7大危害」：1時段喝傷害最小

減肥聖品「紅、白色火龍果」功效大不同！　醫師提醒：2類人不適合吃

台灣首家通過HIMSS新版　亞東醫院獲第六級EMRAM認證

我是廣告 請繼續往下閱讀