民眾黨新竹酒駕 沈慧虹競辦斥：黨部主委高虹安草草帶過
民眾黨提名的竹北市長參選人林冠年涉及酒駕，引發譁然。對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹辦公室發言人劉康彥今（4）日表示，過去民眾黨高喊酒駕零容忍，但卻在新竹縣市屢屢破功，身為新竹縣市黨部主委，有督導候選人之責的高虹安依然草草帶過、酒駕就是無視市民的安全，民眾黨如果連自家人都無法要求，要如何讓大新竹市民相信？
劉康彥表示，民眾黨在大新竹屢傳酒駕，除了竹市提名有酒駕前科的李國璋，現在又被媒體爆出竹北市長參選人林冠年也明知故犯，而身為新竹縣市黨部主委，有督導候選人之責的高虹安依然一紙輕如鴻毛的新聞稿，草草帶過。劉康彥強調，酒駕就是無視市民的安全，民眾黨如果連自家人都無法要求，要如何讓大新竹市民相信？
劉康彥表示，過去林冠年屢屢在臉書表示，為高虹安護航選情，刻意抹黑新竹市政、甚至力挺抹黑沈慧虹的名嘴側翼吳子嘉，讓人不禁懷疑他是在選市長還是在擔任高虹安的團隊發言人？如今被揭穿酒駕一事，居然第一反應是發文表示他與高虹安受政治迫害。
劉康彥強調，抹黑、說謊、不認錯，就是民眾黨一貫的手法，8月就發生的酒駕事件，該黨卻沒有內控機制，等到10月被媒體揭露後，黨部主委才慌慌張張做出反應。
劉康彥也提醒，過去林冠年曾大聲疾呼，「謊言與硬拗不是台灣人的價值」，林冠年酒駕不只是個人行為，更甚及公共安全，莫再以政治迫害為說詞，而不正視自身的酒駕犯行，而身為縣市黨部主委的高虹安不要想切割林冠年。