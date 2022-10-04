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三度出任陳其邁發言人　高閔琳挺市長連任、議會拚過半

▲高雄市長陳其邁今天宣布，再拚四年競選辦公室發言人由高雄市議員高閔琳接任，陳其邁表示，高閔琳此次已是第三度出任發言人，未來盼借重高閔琳的論述能力，持續爭取市民認同。（圖／陳其邁競選辦公室提供）
▲高雄市長陳其邁今天宣布，再拚四年競選辦公室發言人由高雄市議員高閔琳接任，陳其邁表示，高閔琳此次已是第三度出任發言人，未來盼借重高閔琳的論述能力，持續爭取市民認同。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-04 17:49:442022-10-04 17:55:35

高雄市長陳其邁今（4）日宣布，再拚四年競選辦公室發言人由高雄市議員高閔琳接任，陳其邁表示，高閔琳對市政相當熟悉，對於問政表現和地方服務的努力有目共睹，也曾於2018、2020擔任陳其邁競選市長時的發言人，合作順暢、默契良好；此次已是第三度出任，未來盼借重高閔琳的論述能力，持續爭取市民認同。

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▲高雄市長陳其邁再拚四年競選辦公室發言人由高雄市議員高閔琳接任，這也是高閔琳第三度出任陳其邁發言人。（圖／陳其邁競選辦公室提供）
▲高雄市長陳其邁再拚四年競選辦公室發言人由高雄市議員高閔琳接任，這也是高閔琳第三度出任陳其邁發言人。（圖／陳其邁競選辦公室提供）
陳其邁表示，高閔琳是受北高雄大岡山地方肯定的議員，更是一位認真、努力、充滿熱情的政治工作者；未來高閔琳將在競選辦公室協助團隊，進行選舉相關新聞議題的發言工作，進而增進團隊對於媒體朋友的服務能量，以及民眾的溝通。

高閔琳說，在議會質詢監督市政時，陳其邁市長總是對答如流，市府團隊也能即時以兩年拚四年的效率回應民意需求；無論是超前部署的防疫作為、招商引資的突破、積極建設交通與發展藝文活動，鄉親市民和她都對市長及市府團隊的表現皆相當肯定。

高閔琳強調，高雄現在起飛當中，她身為民進黨員及議會成員，有責任協助市長繼續連任，而議會過半更是重中之重的目標，這是她在加入競選團隊後要努力的目標；她也不會荒廢對大岡山鄉親的地方服務，將努力直到議員任期的最後一天，才能不愧鄉親多年來的栽培與支持。

高閔琳為民進黨中央執行委員、現任高雄市議員，多次獲得高督盟評鑑為「問政優質」，在議會國民外交促進會擔任副會長，積極協助高雄城市及議會外交；也曾任職於陳菊競選總部、鄭麗君國會辦公室、民進黨中央黨部副秘書長鍾佳濱辦公室。學生時代，曾任臺大學生會長、臺大學代會議長、行政院青少年諮詢小組召集人、青年國是會議全國代表，政治歷練完整。

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