三度出任陳其邁發言人 高閔琳挺市長連任、議會拚過半
高雄市長陳其邁今（4）日宣布，再拚四年競選辦公室發言人由高雄市議員高閔琳接任，陳其邁表示，高閔琳對市政相當熟悉，對於問政表現和地方服務的努力有目共睹，也曾於2018、2020擔任陳其邁競選市長時的發言人，合作順暢、默契良好；此次已是第三度出任，未來盼借重高閔琳的論述能力，持續爭取市民認同。
陳其邁表示，高閔琳是受北高雄大岡山地方肯定的議員，更是一位認真、努力、充滿熱情的政治工作者；未來高閔琳將在競選辦公室協助團隊，進行選舉相關新聞議題的發言工作，進而增進團隊對於媒體朋友的服務能量，以及民眾的溝通。
高閔琳說，在議會質詢監督市政時，陳其邁市長總是對答如流，市府團隊也能即時以兩年拚四年的效率回應民意需求；無論是超前部署的防疫作為、招商引資的突破、積極建設交通與發展藝文活動，鄉親市民和她都對市長及市府團隊的表現皆相當肯定。
高閔琳強調，高雄現在起飛當中，她身為民進黨員及議會成員，有責任協助市長繼續連任，而議會過半更是重中之重的目標，這是她在加入競選團隊後要努力的目標；她也不會荒廢對大岡山鄉親的地方服務，將努力直到議員任期的最後一天，才能不愧鄉親多年來的栽培與支持。
高閔琳為民進黨中央執行委員、現任高雄市議員，多次獲得高督盟評鑑為「問政優質」，在議會國民外交促進會擔任副會長，積極協助高雄城市及議會外交；也曾任職於陳菊競選總部、鄭麗君國會辦公室、民進黨中央黨部副秘書長鍾佳濱辦公室。學生時代，曾任臺大學生會長、臺大學代會議長、行政院青少年諮詢小組召集人、青年國是會議全國代表，政治歷練完整。