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斥國民黨不擇手段　鄭運鵬：桃園人感受到綠色執政的誠意

▲鄭運鵬說，過去張善政擔任行政院長時期，並未積極推動桃園鐵路地下化，如今為了選舉，卻說成是自己的功勞，相當可笑。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭運鵬說，過去張善政擔任行政院長時期，並未積極推動桃園鐵路地下化，如今為了選舉，卻說成是自己的功勞，相當可笑。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-04 17:04:24

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」昨（3）日釋出桃園市長參選人鄭運鵬的專訪。鄭運鵬表示，民進黨在桃園的執政表現，市民有目共睹，國民黨為了這場選舉不擇手段，桃園市民會看在眼裡。

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鄭運鵬登上「耳朵出遊不出油」，暢談從政歷程與桃園願景。他回憶自己當年第一次參選立委，正逢國會轉型，化身「Nice 鵬鵬」主打要「深入清潔國會毛孔」，如今自己已經是國會毛孔的一部分。

鄭運鵬表示，自己作為桃園選區的資深立委，長期在國會協調中央及地方，這次桃園選舉經歷一番波折，自己是在地的資深戰將，能做的就是用最快的速度，提振士氣，重新準備選舉團隊，讓選舉回歸正軌。

這次參選提出「運轉桃園大進化」的主張，鄭運鵬認為，進化所代表的是桃園過去8年的成長，但桃園的轉型時代還沒結束，鄭文燦過去8年替桃園所打下的經驗值，需要再由他來延續下去，自己這次參選，就是要扛下並完成桃園下一階段的任務。

鄭運鵬認為，現任市長鄭文燦過去8年的執政表現良好，給國民黨很大的壓力，鄭文燦在2018年得到市民投票給予連任的肯定，這代表桃園市民，有感受到民進黨在地方執政的成績和誠意。

鄭運鵬表示，國民黨對這次桃園選舉沒有把握，只打算靠負面選舉來打選戰，但選舉還是要回歸政策的討論。談到對手張善政，鄭運鵬認為，張善政有許多爭議沒有公開說清楚，過去國民黨如何檢視對手，如今卻無法被用同樣的方式檢驗。

鄭運鵬表示，過去張善政擔任行政院長時期，並未積極推動桃園鐵路地下化，如今為了選舉，卻說成是自己的功勞，相當可笑。

鄭運鵬認為，有許多年輕人成家的首選在桃園，隨著人口增加，桃園要提供給市民安居樂業的環境，自己未來擔任市長，要創造能夠實現大家夢想的城市，市民的夢，就是市長的夢。

對於這次選舉，鄭運鵬稱自己就像安西教練與櫻木花道，被賦予的任務都會努力去完成，他期待，能帶給桃園市民一個正面、歡樂的選舉。

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