首波東北季風深夜起降溫！「雨比預期大」宜花豪雨炸3天
今（4）日受太平洋高壓籠罩影響，全台各地維持晴到多雲、溫暖偏熱的天氣，不過「秋老虎」的天氣型態已來到尾聲了，今晚開始大環境風向逐漸轉變，明（5）日北台灣起床後感受到降溫會很明顯！中央氣象局表示，今年入秋後首波東北季風報到，迎風面的北台灣地區從今日深夜就會開始感受到涼意，明日感受上會和這幾天明顯不同，高溫將降至攝氏26~27度，與前幾天相比大降9度左右，情況持續到下週日（10/9），下週一國慶日（10/10）當天又會有一波更強的東北季風報到，北部高溫還會再降約1到2度，低溫更只剩攝氏20度左右，民眾保暖的衣物可以開始準備了！至於降雨方面，這波東北季風帶來的水氣比原先預期更多，東北部、宜蘭山區明起就會出現局部大雨，尤其週五和週六（10/7~10/8）宜蘭、花蓮恐有豪雨，至於中南部地區受到這波東北季風影響並不大，依舊維持晴朗的好天氣。
氣象局預報員黃恩鴻表示，今天晚上台灣各地的風就會開始增強，有別於近幾日各地平均高溫都落在攝氏33~35度，明天開始，首當其衝的桃園以北地區平均高溫會降到攝氏26~27度，低溫也略降到攝氏23~24度，中南部則仍維持多雲到晴，稍微感到熱的天氣。北台灣民眾明日一早起床，就會明顯有「濕涼」的體感，尤其基隆北海岸、台北山區降雨機率大增，東北部、宜蘭山區須留意局部大雨，週四（10/6）桃園以北、東半部全天都有局部短暫雨，尤其東北部山區降雨最明顯，週五和週六（10/7~10/8）降雨熱區擴大往南，宜蘭和花蓮需留意局部大雨，甚至豪雨發生的可能。
黃恩鴻指出，這波東北季風將持影響台灣到週日，下週一起，又有一波更強的東北季風報到，北台灣高溫恐降到攝氏24度，低溫下探到攝氏20度；桃園以北及東半部地區也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。
此外，明（5）日晨起臺灣北部海面及臺灣海峽北部平均風力將增強至6~7級，最大陣風9級；晨起至上午間臺灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力將增強6級，最大陣風8級，晚間巴士海峽、廣東海面、東沙島海面及中西沙島海面平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風8~9級，船隻需特別注意。
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