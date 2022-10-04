天價！青花瓷瓶估值6萬卻以「2.4億」落槌 震驚法國藝界
法國一間拍賣行日前舉辦拍賣會，一件中國瓷器天球瓶原本專家估值僅2000歐元（約6.2萬元台幣），竟然吸引了大約30名競標者爭相出價，即便專家鑑定後，認為「價值普通」，但是來自中國的藏家卻抱持不同看法，認為該件天球瓶是18世紀的罕見骨董，最終以將近770萬歐元（約2.4億元台幣）落槌成交，震驚藝術界。
根據《衛報》以及法媒報導，本次拍賣的中國瓷器天球瓶，高約54公分，瓶身點綴藍色龍雲裝飾；拍賣行表示，賣家是一名住在海外的法國女子，其祖母為巴黎收藏家，從她手中繼承而來；經過鑑定，拍賣行認為該天球瓶為20世紀的作品，價值「相當普通」，估價僅2000歐元。
拍賣公司總監拉伯（Cédric Labord）表示，自從拍賣目錄公開後，就有不少中國買家注意到這件天球瓶，他們深信這個花瓶實際上是一個罕見的18世紀工藝品。
報導中指出，在10月1日的拍賣會現場，天球瓶從2000歐元開拍，吸引近30名中國買家競相出價，最終被一名匿名買家以770萬歐元（約2.4億新台幣）的買走，再加上額外手續費，最終購買價格將高達912萬歐元（約2.8億新台幣）；看到天球瓶以天價售出，拍賣行人員高呼實在是「太瘋狂」。（編輯：孫唯容）