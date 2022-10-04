父親也拿諾貝爾奬！新科醫學獎得主自爆曾出櫃又身世曲折

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帕博於1955年在瑞典斯德哥爾摩出生，1986年於烏普薩拉大學取得博士學位，父親伯格斯特龍（Sune Karl Bergström）是一名生物化學家，於1982年與瑞典科學家薩米爾松（Bengt Samuelsson）和英國藥理學家暨生物學家范恩（John Vane），以針對前列腺的研究共同榮獲諾貝爾醫學獎殊榮。
書中帕博回憶指出，從小自己便是由母親卡琳·帕博（Karin Pääbo）獨力扶養長大，因此自己跟從的是母姓，而母親卡琳·帕博則是一名愛沙尼亞的化學家，小時候父親每個禮拜只會來家裡一次，當時他並不以為意，直到後來帕博才知道原來父親一直有個「正宮」在外，他只是作為一場婚外情的私生子長大。雖然帕博母親在2005年就去世，無法親眼看見帕博拿下諾貝爾獎，但幸運的是，其同父異母的哥哥一直和他保持融洽的關係。
此外，現年67歲的帕博在回憶錄中揭露，過去他的自我認同一直是男同志，直到遇見靈長類動物學家維吉蘭特（Linda Vigilant）這名「充滿陽剛氣質」的女科學家，他才發現自己是雙性戀，並在遇見她後成了婚孕育一對子女，如今夫妻都在德國萊比錫的「馬克斯普朗克進化人類學研究所」（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）持續從事研究。有趣的是，今年諾貝爾獎公布後，帕博的同事們為了表達對他的慶賀與祝福，竟把他拋下研究所外的泳池，而外媒也捕捉到這一幕逗趣又溫馨的場面，帕博本人也渾身溼答答且大笑著接受訪問與眾人的祝福。