週年慶超狂優惠！義享首次加入戰局　環球線上線下雙回饋

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除了最高可享18%購物回饋外，也串聯全館近400大品牌祭出超低優惠，同時規劃高雄城市紀念杯、萌系宇宙人卡友禮。另外，在11月6日前，義享卡會員只要扣會員點數10點，就能參加「吃喝玩樂年度暢遊大抽獎」活動，有機會獨得聯合航空台北到美國不限點雙人來回機票（價值24萬元）、高雄萬豪酒店住宿券等好禮。
週年慶除了超高購物回饋外，也與館內各品牌打造「最好食、最時尚、最即時、最健康」的週慶必來血拚之最。多家餐飲品牌推出期間限定品項買一送一；「iGLAMOUR愛．迷人」以歐美日韓彩妝流行即時連線，推出下殺3折起的魅力折扣；「自然法則健康三好市集」推出經典堅果零食、生鮮魚貨等商品買一送一優惠。
Global Mall新左營車站首波週年慶檔期將於10月6日至19日推出，特別以旅遊、荷包解封，規劃四大回饋，包括首度推出「消費享線上線下雙回饋，滿2,000最高送600」，最高回饋率上看30%、同時更加碼回饋會員祭點數放大，推扣5點兌50元購物金、行動支付獨家雙回饋。
另外，Global Mall也首度大手筆推「超級點數大樂透」，會員扣點數30點即可立即兌好禮，有機會獨得17萬元環球禮券、iPhone14、中華電動機車等，並加碼再抽特斯拉Tesla Model 3，獎品總價值超過600萬元。
同時與日本超人氣LINE貼圖「懶得“鳥”你」以環遊世界為主題合作推獨家會員禮，還有點數兌好禮、人偶見面會，更集結超過20家餐飲品牌推17元商品、買一送一、加17元多一件、扣17點兌好禮等多項優惠吸客，以及休閒服飾商品下殺5折起，週年慶整檔期力拼成長20%。