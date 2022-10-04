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週年慶超狂優惠！義享首次加入戰局　環球線上線下雙回饋

▲「義享時尚購物廣場」以高規格回饋迎接首次週年慶。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.04）
▲「義享時尚購物廣場」以高規格回饋迎接首次週年慶。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.04）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-10-04 17:34:40

百貨週年慶陸續開打，「義享時尚購物廣場」首次加入戰局備受矚目，總經理林俊昇表示，10月6日起以高規格迎接首次週年慶，最高可享18%購物回饋，長達32天的週年慶檔期營業目標8億元。Global Mall新左營車站10月6日推出「17一起GO。鐵道美食旅遊祭」，主打線上線下雙回饋、會員點數放大及開心解FUN三大特色。

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義享週年慶主打最高規格的滿千送百禮券回饋，消費滿額即可兌換電子商品券，首波10月6日到30日，義享卡會員於全館指定櫃位消費滿2,000元送200元；10月6日到16日期間，於精品/大家電/3C指定櫃位消費滿10,000元送1,000元；此外，首11日全館累計消費滿2,000元再加碼兌換100元限量電子餐飲購物金，形同首11日全館消費滿2,000元，就能兌換到300元的回饋、於精品/大家電/3C指定櫃位消費滿10,000元，也有破天荒的1,500元回饋，再加上義享天地聯名卡滿額禮與單筆分期活動，最高可享18%禮券回饋。

▲義享週年慶主打最高規格的滿千送百禮券回饋。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.04）
▲義享週年慶主打最高規格的滿千送百禮券回饋。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.04）
除了最高可享18%購物回饋外，也串聯全館近400大品牌祭出超低優惠，同時規劃高雄城市紀念杯、萌系宇宙人卡友禮。另外，在11月6日前，義享卡會員只要扣會員點數10點，就能參加「吃喝玩樂年度暢遊大抽獎」活動，有機會獨得聯合航空台北到美國不限點雙人來回機票（價值24萬元）、高雄萬豪酒店住宿券等好禮。

週年慶除了超高購物回饋外，也與館內各品牌打造「最好食、最時尚、最即時、最健康」的週慶必來血拚之最。多家餐飲品牌推出期間限定品項買一送一；「iGLAMOUR愛．迷人」以歐美日韓彩妝流行即時連線，推出下殺3折起的魅力折扣；「自然法則健康三好市集」推出經典堅果零食、生鮮魚貨等商品買一送一優惠。

▲Global Mall新左營車站週年慶檔期，特別以旅遊、荷包解封，規劃四大回饋。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.04）
▲Global Mall新左營車站週年慶檔期，特別以旅遊、荷包解封，規劃四大回饋。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.04）
Global Mall新左營車站首波週年慶檔期將於10月6日至19日推出，特別以旅遊、荷包解封，規劃四大回饋，包括首度推出「消費享線上線下雙回饋，滿2,000最高送600」，最高回饋率上看30%、同時更加碼回饋會員祭點數放大，推扣5點兌50元購物金、行動支付獨家雙回饋。

▲Global Mall新左營車站首度推出「消費享線上線下雙回饋」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.04）
▲Global Mall新左營車站首度推出「消費享線上線下雙回饋」。（圖／記者陳美嘉攝，2022.10.04）
另外，Global Mall也首度大手筆推「超級點數大樂透」，會員扣點數30點即可立即兌好禮，有機會獨得17萬元環球禮券、iPhone14、中華電動機車等，並加碼再抽特斯拉Tesla Model 3，獎品總價值超過600萬元。

同時與日本超人氣LINE貼圖「懶得“鳥”你」以環遊世界為主題合作推獨家會員禮，還有點數兌好禮、人偶見面會，更集結超過20家餐飲品牌推17元商品、買一送一、加17元多一件、扣17點兌好禮等多項優惠吸客，以及休閒服飾商品下殺5折起，週年慶整檔期力拼成長20%。

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