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天王星「7位數」唱台中跨年壓軸？滾石唱片回應了

▲天王星傳出擔任台中跨年演唱會壓軸嘉賓。（圖／遊戲橘子提供）
▲天王星傳出擔任台中跨年演唱會壓軸嘉賓。（圖／遊戲橘子提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-04 17:30:202022-10-04 17:42:57

「原子少年」天王星挾著高人氣及唱跳實力，抱走節目第一季總冠軍，推出單曲《Level UP》YouTube點擊率超過80萬，各方代言、專訪、綜藝節目、商演邀約如雪片般飛來，就連年底的跨年演唱會也開始搶人，傳出安排7帥唱壓軸，對此，《NOWnews今日新聞》詢問唱片公司，對方做出回應。

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▲「天王星」於節目結束後，首度擔任潮流運動品牌嘉賓，年輕活力嗨翻全場。（圖／記者蕭涵云）
▲天王星人氣銳不可擋，工作滿到成員沒有時間休息。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《原子少年》冠軍「天王星」、人氣王「地球」林佳辰、林煥鈞為adidas Originals站台最新NMD_V3跨界合作發表會，首次出席潮流活動讓各位少年難掩緊張及興奮，「天王星」小孩（何世華）、蔡承祐、吳昱廷、高胥崴、高有翔、金雲（周昀逵）、唐立杰七人全員到齊，現場即興創作全新麻吉隊呼「用腳喊」嗨翻全場。在現場Big Al's Burgers美式漢堡區拍照時，每個人聞到超香漢堡都想偷吃，笑鬧互動超有趣。（圖／記者蕭涵云）
▲天王星小孩（左起）、高有翔、蔡承祐、高胥崴、金雲、唐立杰、吳昱廷有革命情感，感情深厚。（圖／記者蕭涵云攝）
天王星由高胥崴、蔡承祐、小孩、吳昱廷、高有翔、唐立杰、金雲組成，自選秀初期就接連拿下好成績，畢業後聲勢衝上顛峰，還沒正式出道就登上數家雜誌封面、內頁，氣勢無法擋，據《CTWANT》報導，天王星已接下台中跨年演唱會壓軸表演，唱酬7位數，將和同門師姐徐懷鈺擔任倒數嘉賓的重任。

▲《原子少年》天王星的優秀表現，讓周湯豪放話要幫忙製作音樂。（圖／野火娛樂提供）
▲▼天王星舞台魅力驚人。（圖／野火娛樂提供）
▲天王星氣場全開。（圖／野火娛樂提供）
針對站上台中跨年演唱會壓軸舞台，天王星所屬的滾石唱片低調不願證實，僅表示以主辦單位、市府的官方消息為主，不過透露天王星確實有不少跨年場子的邀請，公司仍在討論、評估與規劃。

▲天王星有下一個大勢男團的氣勢。（圖／翻攝自何世華 小孩IG）
▲天王星有下一個大勢男團的氣勢。（圖／翻攝自何世華 小孩IG）
天王星雖然已被滾石簽下，但公司方面和成員對出道進度、新團名或是否增加新團員都保密到家，少年笑說近來各自都花很多時間精進自己，日前承祐在IG分享成員上課、練唱的動態，昱廷PO出和音樂製作人彭柏邑工作的合照，隊長胥崴說：「這部分（出道）是有進度的，因為粉絲們很重要，希望大家都能在第一時間一起接收到消息。」（編輯：楊穎軒）


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