天王星「7位數」唱台中跨年壓軸？滾石唱片回應了

「原子少年」天王星挾著高人氣及唱跳實力，抱走節目第一季總冠軍，推出單曲《Level UP》YouTube點擊率超過80萬，各方代言、專訪、綜藝節目、商演邀約如雪片般飛來，就連年底的跨年演唱會也開始搶人，傳出安排7帥唱壓軸，對此，《NOWnews今日新聞》詢問唱片公司，對方做出回應。
天王星由高胥崴、蔡承祐、小孩、吳昱廷、高有翔、唐立杰、金雲組成，自選秀初期就接連拿下好成績，畢業後聲勢衝上顛峰，還沒正式出道就登上數家雜誌封面、內頁，氣勢無法擋，據《CTWANT》報導，天王星已接下台中跨年演唱會壓軸表演，唱酬7位數，將和同門師姐徐懷鈺擔任倒數嘉賓的重任。
針對站上台中跨年演唱會壓軸舞台，天王星所屬的滾石唱片低調不願證實，僅表示以主辦單位、市府的官方消息為主，不過透露天王星確實有不少跨年場子的邀請，公司仍在討論、評估與規劃。
天王星雖然已被滾石簽下，但公司方面和成員對出道進度、新團名或是否增加新團員都保密到家，少年笑說近來各自都花很多時間精進自己，日前承祐在IG分享成員上課、練唱的動態，昱廷PO出和音樂製作人彭柏邑工作的合照，隊長胥崴說：「這部分（出道）是有進度的，因為粉絲們很重要，希望大家都能在第一時間一起接收到消息。」（編輯：楊穎軒）