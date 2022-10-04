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名家論壇》盧燕俐／0056會快速填息嗎？

▲10月19日共有6檔ETF要除息，而投資人領了高息，能否快速填息，成了近期熱門討論的話題。（示意圖／翻攝pixabay）
▲10月19日共有6檔ETF要除息，而投資人領了高息，能否快速填息，成了近期熱門討論的話題。（示意圖／翻攝pixabay）

文／盧燕俐

2022-10-04 17:35:21

10月19日共有6檔ETF要除息，其中三檔恰巧是國人非常喜愛的高股息ETF，包含：元大台灣高股息(0056)、永豐優息存股(00907)與富邦台灣優質高息(00730)，投資人領了高息，能否快速填息，成了近期熱門討論的話題。

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這三檔ETF，以0056最受矚目，除了歷史最悠久，成立已15年，規模多達1440億元之外，最重要的還是，填息力道強，從2011年起年年填息成功，尤其今年每受益單位配息2.1元，換算10月4日收盤價26.27元，殖利率更是高達8％。

相較下，00730與00907雖也頗有特色，像是00907是市場唯一一檔以金融和傳產股為標的ETF，且採雙月配息，而00730產業分散，水泥產業占比高，將近兩成，但畢竟兩檔規模都過小，尚不足30億元，在人氣上難免有些落差。

回顧歷史，0056只有2008年與2010年這兩年沒有配息，而填息速度最慢的那一年，是在2016年，花了159天才填息成功，而2012與2013年也是耗費百日以上，才完全填息，其餘九年，填息之路順遂，近幾年更是隨著台股多頭行情，迅速就能填息。

那麼，預估今年情況如何呢？必須坦言，今年填息路上充滿挑戰，主要是美國升息還沒到盡頭，通膨問題主要來自房價和租金，這兩者短期內不會大幅滑落，甚至已有總經專家預測，美國11月和12月可能各再升3碼，只要外資賣壓沒有緩解，台股就很難止穩，0056恐怕也無法獨善其身。

所以，想參與這次0056除息的讀者，可以有較周全的應對策略，第一，今年填息速度可能放慢；第二，台股跌深會反彈，0056可能也有意外的跌深反彈行情；第三，如果真的很糾結，不知該如何選進場時點，透過分批買或定期定額，還是最簡單牢靠的方式。

為何說0056也可能出現跌深的反彈行情呢？0056今年的高點是在3月初的34.38元，之後隨著台股走空下跌，10月3日最低曾跌到25.56元，波段跌幅近26％，這樣的跌幅，對照過去歷史經驗，似乎已有跌深，隨時醞釀短線彈升的契機。

因為從0056成立至今，共有5次較大幅度的下跌，跌最深的一次是發生在
2008年金融海嘯，重挫了58％，其次是2011年的歐債危機，0056也大跌了31％，再來就是2015年和2020年新冠疫情，0056分別下跌26％和27％，2018年則是回檔16％。

換句話說，這次0056跌幅已名列史上第四高，台股確實空頭還沒結束，但空頭中仍有反彈機會，只是未來反彈有多大，美國經濟數據與聯準會決策，仍是最重要依據，投資人應步步為營。

當然，想單筆搶反彈，手腳務必要快，但偏偏多數散戶最缺的就是速度和經驗，定期定額不僅能解決這個痛點，同時也能克服股災，在刷動的行情中，分散成本、買到低點。

以0056這半年績效為例，單筆為-23.82％，定期定額則將虧損幅度縮小至-14.21％，沒人敢保證空頭還要走多久，但定期定額讓人買的安心、持續久放，等多頭再來，就有機會逆轉勝。
 

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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