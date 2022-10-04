和春技術學院明年5月10日停辦　董事會全面改組

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第5次私校退審會指定發言人、教育部技職司長楊玉惠表示，今天也依照條例，將停辦學校、和春技術學院的全體董事進行改選，新任董事包括3名和春的教職員代表、4名學者專家、2名為和春原來董事，總共9名，將於今年11月15日前完成交接，新的董事會將處理和春後續解散清算事宜、協助學生安置等；和春110年停招，目前四技包括大三、大四生，專科包括專三到專五學生，在校生為72人，學校預計111學年度結束時有34人可以畢業，其他無法原校畢業者，將協助安置。
目前經審議列為專輔學校計有大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學等6所學校，本次退場審議會逐案審議通過各校加派董事及監察人名單。教育部後續將依本條例第12條規定，派任各校經本次會議審議通過的董事及監察人。
楊玉惠表示，上次審議列入專輔的6校，依規定在專輔期間要加派3位董事，包括1位該校教職員、1位該校學生代表、1位教育部公益董事。
楊玉惠強調，退場審議會非溯及以往，而是再次認定是否符合專輔指標，依退場條例規定，學校經過退場審議會認定為專輔學校，後續無改善，認定停招後，全體董事才會改選，退場基金才能墊付，和春因教學品質未過，再次被認定是專輔學校，才會透過退場條例處理；若有學校財務正常、教學正常，只是學校因為少子化壓力或其他原因，不想再辦學，是依照《私校法》退場，而非退場條例。
楊玉惠說，目前大專校院的審議告一段落，將開始處理高中端。