愛美不怕流汗！日本櫻花妹最新流行　「袖套」成時尚配件

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媒體實際走訪東京原宿，發現許多女生手上都戴上了袖套，不僅款式多樣，還有針織、蕾絲等不同材質。有女性民眾表示，她穿袖套的理由只有4成是為了防曬，最主要還是為了時尚。也有民眾指出，如果只穿短袖，穿搭變得有些單調，因此才想用袖套來搭配，增加穿搭趣味。
在2000年左右，日本曾經流行穿著短裙以及泡泡襪的穿搭，因此也有不少女性透過袖套，來搭配出懷舊風格。儘管天氣仍十分炎熱，仍有有不少女生「愛美不怕流汗」，有民眾指出，除了搭配衣服之外，穿上袖套還可以顯瘦，讓手臂看起來比較細長。
自今年春天開始，袖套在日本變成穿搭配件，根據調查，日媒前往採訪當天，100名女性當中，有超過6成受訪者本身擁有袖套。還有民眾透露，她從1、2月就開始買袖套，現在已經有5、6個袖套能夠進行穿搭。
位於原宿的服飾店店員表示，從今年4月時就開始販賣袖套，原先有10種類型的袖套，但現在只剩下1種還有貨。「只要一進貨很快就會賣光，不管什麼種類，一下就被搶購一空」。
隨著需求變高，現在在日本可以買到的袖套種類也跟著增加，除了配合夏天高溫而推出的「輕薄款」，還有廠商加入涼感材質，即使遮住整隻手都不會炎熱。
另外在室內冷氣較涼的地方，以及接下來秋冬季節，將迎來溫差變化大的天氣，也有女性利用袖套來保暖，實際用熱像儀比較，有穿袖套的手比起沒穿的手，溫度高了2度左右，證實穿上袖套也能有防寒功能。