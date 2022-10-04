藍委控農委會規避採購法 陳吉仲：若有我早被一槍斃命
立法院今（4）日進行施政報備並備質詢，國民黨立委曾銘宗質詢時指控，統計農委會民國111年1至8月，編列政策宣導費用5341萬8824元，其中編給民視1033萬佔總數19%、三立1061萬佔20%，他痛批農委會按筆數給付，不用公開招標卻「化整為零」給特定媒體，質疑農委會主委陳吉仲規避《政府採購法》。對此，陳吉仲答詢否認，都是依照規定辦理，會後願提供完整資訊。他更表示若有曾銘宗所提狀況，「我早就被一槍斃命了」。
曾銘宗今在立法院質詢，拿出111年1至8月農委會政策宣導費用統計表。曾銘宗表示，宣導費共5341萬，編給凱洛媒體493萬佔金額9%、民事1033萬佔19%、三立1061萬佔20%，幾乎都給了民視與三立，有無合法茲用？陳吉仲直言「當然」，且都依照規定辦理招標。
曾銘宗進一步揭露，宣導費照理應公開招標，但農委會卻按筆支付「化整為零」，統計拆給民視共69筆，每筆約14.9萬元；三立123筆，每筆約8.6萬元。曾銘宗痛斥，都不用公開招標化整為零，「陳吉仲你膽子太大了吧」。聞此，陳吉仲允諾願會後提供更詳細資訊，其中可能有所誤解。曾銘宗則嗆，他絕對沒誤解，萬一沒誤解是否要下台？
陳吉仲說，農委會同仁絕對依規定辦理，1年預算這麼多，都拿來照顧農漁民，從來不會介入選舉，且都是講政策、防疫等，會後願提供完整資訊。但曾銘宗仍不領情嗆，這些資料都是他從農委會、主計處網站下載，為何其他部會不會這樣？為什麼還要會後提供？陳吉仲又說，「有的話我早就被一槍斃命了」，不可能是這樣的方式。
陳吉仲也喊冤，自從有1450網軍說法後，農委會文宣幾乎都被完整攤開檢視，怎可能在這樣的情況下，還一筆一筆的給，絕對不是化整為零，一定有招標作業。