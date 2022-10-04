全國102模範清潔人員接受表揚「揮汗為民」紀念酒表辛勞

▲「111年度全國模清潔人員」紀念高梁酒，瓶身有「揮汗為民」字樣（圖／台南市環保局提供）

環保署 111 年全國模範清潔人員表揚典禮今 4 日在台南市舉行，全國 102 位模範清潔人員齊聚台南共享榮耀。環保署副署長沈志修親臨頒獎，謝謝各縣市清潔人員為維護環境的付出與犧牲，台南市長黃偉哲也向獲獎的台南市清潔隊員道賀。

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沈志修指出，全國有 3 萬多名清潔人員，只有 102 人接受表揚，恭喜獲獎者，也要謝謝每一位默默為環境付出的清潔隊員，長期不懈地堅守工作崗位。大家平常在各角落默默付出，雖然不常被發現，但猶如七里香的小白花，散發出令人難忘的清香。

台南市環保局是今年主辦單位，在環保署支持下，環保局以清潔隊為民服務為主題，向金門酒廠訂製「 111 年度全國模清潔人員」紀念高梁酒。紀念酒瓶身有「揮汗為民」的圖案，不少人看了都說，「這份紀念禮品，太有意義了」。

台南市環保局 6 名清潔人員榮獲全國模範清潔人員，分別為永康區陳美慧隊員、東區吳秀惠隊員、安南區周素真隊員、麻豆區林益豐隊員、將軍區黃筱琳隊員、新營區黃翠霞。環保局長謝世傑指出，每位同仁不論被指派任何工作均戮力以赴、從不推辭。

▲全國102位模範清潔人員齊聚台南接受表揚（圖／記者張振興攝，2022.10.04）