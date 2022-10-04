全國102模範清潔人員接受表揚「揮汗為民」紀念酒表辛勞

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沈志修指出，全國有3萬多名清潔人員，只有102人接受表揚，恭喜獲獎者，也要謝謝每一位默默為環境付出的清潔隊員，長期不懈地堅守工作崗位。大家平常在各角落默默付出，雖然不常被發現，但猶如七里香的小白花，散發出令人難忘的清香。
台南市環保局是今年主辦單位，在環保署支持下，環保局以清潔隊為民服務為主題，向金門酒廠訂製「111年度全國模清潔人員」紀念高梁酒。紀念酒瓶身有「揮汗為民」的圖案，不少人看了都說，「這份紀念禮品，太有意義了」。
台南市環保局6名清潔人員榮獲全國模範清潔人員，分別為永康區陳美慧隊員、東區吳秀惠隊員、安南區周素真隊員、麻豆區林益豐隊員、將軍區黃筱琳隊員、新營區黃翠霞。環保局長謝世傑指出，每位同仁不論被指派任何工作均戮力以赴、從不推辭。
永康區清潔隊隊員陳美慧，每天以樂觀的心情上班，擔任廚餘車隨車人員期間，從不抱怨廚餘酸臭難聞或清運費力，她認為當一天和尚就要好好的敲一天鐘，與其有時間抱怨不如思考將工作做好，從工作中找到成就感。分派在掃地班時因需載大掃把騎車，日積月累發生網球肘症狀，於是利用下班時間設法改良掃把，重量減輕，也更好清掃，同事受她影響，不少人也動手調整自己專屬的掃地工具，以增加工作效率。