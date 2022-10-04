BA.5疫情不排除本週現高峰！指揮中心：0+7新制不會延後

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莊人祥說，不排除本週才會出現這波BA.5疫情的高峰，但以現階段整體疫情而言，仍可以看作是高原期的波動，疫情仍然穩定可控制，因此，10月13日起的入境免居檢0+7新制並不會延後上路，放寬為「7天自主防疫」，取消原3天居家檢疫。
接種疫苗是恢復正常生活，降低死亡及重症風險方法之一，據統計，昨天莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗，共接種約2240人，截至目前為止，嬰幼兒第1劑接種涵蓋率39.9%、第2劑9.6%。
昨天COVID-19疫苗接種6萬9630人次，截至目前為止疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.7%、第2劑87.8%、追加劑接種率73.3%、第2次追加劑接種率11.1%，65歲以上接種率39%。
莫德納次世代疫苗已開放第1、2階段對象施打，昨天接種5萬6663人次，總計接種21萬4770人次，外界關注何時再放寬接種對象，莊人祥說，這次衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP） 採取書審方式評估，還在觀察接種狀況及彙整意見，預計再過一週才會知道是否向下開放。
至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞說，採檢陽性率出現變化，工作人員從0.9%升為1.3%，機構住民陽性率則是1.3%升至1.4%，都較上週略升，機構投藥率9成。
據統計，9月26日至10月2日新增532名工作人員確診及1190名住民確診，自今年1月1日至10月2日，通報機構間數達1679家，確診住民人數為5萬3732人、確診工作人員數為1萬5725人。
這波本土疫情自4月起統計至10月2日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4481人，累計死亡人數1358人；9月26日至10月2日新增死亡人數為11人，護理機構9人最多、社福機構2人次之。（編輯：陳政偉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。