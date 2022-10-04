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傷筋動骨！防疫雙險賠逾1135億  前6大產險已5家增資

▲金管會主委黃天牧坦言，防疫保單理賠已讓產險業傷筋動骨，金管會今（4）日也公布最新理賠數字，防疫雙險合計已賠付1135.12億元。（圖／讀者提供）
▲金管會主委黃天牧坦言，防疫保單理賠已讓產險業傷筋動骨，金管會今（4）日也公布最新理賠數字，防疫雙險合計已賠付1135.12億元。（圖／讀者提供）

記者顏真真／台北報導

2022-10-04 18:29:24

金管會主委黃天牧在立法院表示坦言，防疫保單賠到讓產險業已傷筋動骨，但不至於倒閉，而金管會今（4）日也公布最新理賠數字，今（2022）至10月3日止，防疫險理賠達新台幣890.03億元、疫苗險理賠245.09億元，防疫雙險合計已賠付1135.12億元，而承保防疫險的前6大產險公司，也已有5家向金管會申請增資，增資總額達687億元。

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另外，面對壽險業淨值風暴，業者是否可進行資產重分類，也引起正反論戰，民進黨立委高嘉瑜批金管會今日召開閉門會議，形同「緊急護航南山人壽大會」，對此。金管會今日強調，並無替特定業者護航。

根據金管會統計，今年截至10月3日止，防疫險承保件數486.54萬件，保費收入45.27億元，理賠件數230.39萬件，理賠金額890.03億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入20倍。若與9月26日統計數字相較，防疫險理賠件數週增11.28萬件、理賠金額增加49.06億元，相比先前理賠金額單週增加50億元至60億元，有少一些。

同時間，疫苗險承保件數達241.57萬件，保費收入10.15億元，理賠件數58.88萬件，理賠金額245.09億元，今年累計理賠金額已逾所收保費收入24倍，近一周理賠件數增加3.5萬件、理賠金額增加15.64億元，增額同樣呈現收斂態勢。

此外，截至目前為止，國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險申請二度增資合計90億元、富邦產險申請增資150億元、新安東京海上產險申請增資147億元、和泰產險申請增資200億元，均已取得金管會核准，合計申請增資687億元，其中國泰世紀產險、中信產險二度增資、富邦產險均已完成增資程序，新安東京海上產險及和泰產險尚未完成。

在短期借款部分，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

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