傷筋動骨！防疫雙險賠逾1135億  前6大產險已5家增資

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根據金管會統計，今年截至10月3日止，防疫險承保件數486.54萬件，保費收入45.27億元，理賠件數230.39萬件，理賠金額890.03億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入20倍。若與9月26日統計數字相較，防疫險理賠件數週增11.28萬件、理賠金額增加49.06億元，相比先前理賠金額單週增加50億元至60億元，有少一些。
同時間，疫苗險承保件數達241.57萬件，保費收入10.15億元，理賠件數58.88萬件，理賠金額245.09億元，今年累計理賠金額已逾所收保費收入24倍，近一周理賠件數增加3.5萬件、理賠金額增加15.64億元，增額同樣呈現收斂態勢。
此外，截至目前為止，國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險申請二度增資合計90億元、富邦產險申請增資150億元、新安東京海上產險申請增資147億元、和泰產險申請增資200億元，均已取得金管會核准，合計申請增資687億元，其中國泰世紀產險、中信產險二度增資、富邦產險均已完成增資程序，新安東京海上產險及和泰產險尚未完成。
在短期借款部分，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。