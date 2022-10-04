諾貝爾物理學獎出爐！量子力學熱門　美法奧3學者獲殊榮

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其中量子電腦因為號稱能比現有電腦提升上萬倍的運算效率，被視為有助於增進天氣預報系統的準確度，在氣候變遷與極端氣候災害影響日益擴增的近年顯得更具意義；現年75歲的阿斯佩是法國物理學家，目前任教於巴黎綜合理工學院，79歲的克勞澤為美國籍，專研量子物理，77歲的塞林格則是奧地利出生的量子物理學家，三人將平分1000萬瑞典克朗（約台幣2900萬元）獎金。
科學分析公司，有「諾貝爾風向球」之稱的科睿唯安（Clarivate）負責人獎項公布前便提到，過去幾年天體物理學、宇宙學的獎項出現太多次了，因此預測今年「獎項會留在地球上」。
此外，過去諾貝爾物理獎頒發了115次，總計達219位獲獎者，其中僅有4位獲獎者是女性，分別是1903年獲獎的居禮夫人（Marie Curie）、1963年獲獎的梅耶（Maria Goeppert Mayer）、2018年獲獎的史垂克蘭（Donna Strickland）以及2020年獲獎的蓋茲（Andrea Ghez）；原先被外界視為奪獎熱門的女性科學家、法國隆德大學原子物理學教授呂利耶（Anne L’Huillier）則未能因其對原秒脈衝理論作出重大貢獻而成為第五位女性獲獎人。