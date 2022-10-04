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諾貝爾物理學獎出爐！量子力學熱門　美法奧3學者獲殊榮

▲2022年諾貝爾物理獎由阿斯佩（Alain Aspect）、克勞澤（John F. Clauser）及賽林厄（Anton Zeilinger）等三位科學家共同獲獎。資料照。（圖／美聯社）
▲2022年諾貝爾物理獎由阿斯佩（Alain Aspect）、克勞澤（John F. Clauser）及賽林厄（Anton Zeilinger）等三位科學家共同獲獎。資料照。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-04 18:24:59

2022年諾貝爾物理學獎於瑞典時間4日上午11時45分（台灣時間下午5時45分）正式揭曉，如同外界先前所猜測的量子力學為熱門領域，今年由法國物理學家阿斯佩（Alain Aspect）、加州柏克萊大學理論和實驗物理學家克勞澤（John Clauser）、奧地利維也納大學量子論物理學家塞林格（Anton Zeilinger）等3名學者共獲此項殊榮。

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諾貝爾物理學獎協會針對他們對量子力學資訊具有突破性貢獻進行表彰，包含研究量子電腦、量子密鑰系統以及量子資訊處理器等研究，他們更通過光子糾纏實驗，證明貝爾不等式在量子世界中不成立，並成功開創了量子訊息這一學科，貢獻成果豐碩。

其中量子電腦因為號稱能比現有電腦提升上萬倍的運算效率，被視為有助於增進天氣預報系統的準確度，在氣候變遷與極端氣候災害影響日益擴增的近年顯得更具意義；現年75歲的阿斯佩是法國物理學家，目前任教於巴黎綜合理工學院，79歲的克勞澤為美國籍，專研量子物理，77歲的塞林格則是奧地利出生的量子物理學家，三人將平分1000萬瑞典克朗（約台幣2900萬元）獎金。

科學分析公司，有「諾貝爾風向球」之稱的科睿唯安（Clarivate）負責人獎項公布前便提到，過去幾年天體物理學、宇宙學的獎項出現太多次了，因此預測今年「獎項會留在地球上」。

此外，過去諾貝爾物理獎頒發了115次，總計達219位獲獎者，其中僅有4位獲獎者是女性，分別是1903年獲獎的居禮夫人（Marie Curie）、1963年獲獎的梅耶（Maria Goeppert Mayer）、2018年獲獎的史垂克蘭（Donna Strickland）以及2020年獲獎的蓋茲（Andrea Ghez）；原先被外界視為奪獎熱門的女性科學家、法國隆德大學原子物理學教授呂利耶（Anne L’Huillier）則未能因其對原秒脈衝理論作出重大貢獻而成為第五位女性獲獎人。
 

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